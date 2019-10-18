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Edremit'te kreş öğrencilerinden 'asker selamı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 17:41 | Son Güncelleme

 BALIKESİR’in Edremit ilçesinde kreş öğrencileri, dev Türk bayrağı açarak, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Edremit'te kreş öğrencilerinden 'asker selamı'

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde kreş öğrencileri, dev Türk bayrağı açarak, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na, Edremitli minikler de destek verdi.
Edremit ilçesinde faaliyet gösteren özel bir kreşteki minikler, öğretmenleri öncülüğünde dev Türk bayrağı açarak, harekâtı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek verdi. Ellerindeki dövizlerle 'Barış Pınarı' yazan minikler, komando kamuflajı giyip, asker selamı verdi. Kreş sahibi İsmail Akçe, "Barış Pınarı Harekâtı'nda barış ve huzur için görev yapan kahramanlarımızın Allah yar ve yardımcısı olsun. Ayaklarına taş değmesin. Tüm askerlerimize başarılar diliyorum. Çocuklarımız asker ağabeylerine selam ve dualarını yolladılar" dedi.

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Edremit'te kreş öğrencilerinden 'asker selamı'Edremit'te kreş öğrencilerinden 'asker selamı'Edremit'te kreş öğrencilerinden 'asker selamı'

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