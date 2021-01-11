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  4. Edremit’te minibüsler çarpıştı: 11 yaralı

Edremit’te minibüsler çarpıştı: 11 yaralı

11.01.2021 13:54 | Son Güncelleme:
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Van’ın Edremit ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Edremit karayolu üzerindeki Toptancılar Sitesi Kavşağı’nda meydana geldi.

Van’ın Edremit ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Edremit karayolu üzerindeki Toptancılar Sitesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edremit istikametine giden 65 NK 412 plakalı minibüs, aynı yönde seyir halindeki 65 NR 122 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 65 NK 412 plakalı minibüste bulunan 11 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 11 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol araçların kaldırılmasıyla açılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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