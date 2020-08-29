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Edremit’te motosiklet hırsızı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 15:33 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis motosiklet hırsızı bir kişiyi yakaladı.

Edremit’te motosiklet hırsızı yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis motosiklet hırsızı bir kişiyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheli kişi mahkeme tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde artan motosiklet hırsızlığına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan araştırmada bir çok suçtan kaydı bulunan ve son dönemdeki motosiklet hırsızlıklarının faili olduğu tespit edilen şüpheli A.K. isimli kişiyi Asayiş Büro Amirliği ekipleri titiz çalışması sonucu yakaladı. Gözaltına alınan kişi sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
Şüpheli şahsın çaldığı motosikletler ile ise mağdur kişilere teslim edildi. Edremit İlçe Emmiyet Müdürlüğü’nün personeli 7/24 görev bilinci ile vatandaşlarının can ve mal güvenliği için fedakarca görev yaptığı ve bundan sonra da aynı bilinç ile görev yapmaya devam edeceği açıklandı.

Edremit’te motosiklet hırsızı yakalandı

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