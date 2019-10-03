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Edremit’te narkotik operasyonunda 5 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 17:21 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde narkotik ekiplerinin takibe alarak durdurduğu iki araçta binlerce uyuşturucu hap ve silah ele geçirdiği olayda 5 kişi tutuklandı.U.H.Ş.

Edremit’te narkotik operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde narkotik ekiplerinin takibe alarak durdurduğu iki araçta binlerce uyuşturucu hap ve silah ele geçirdiği olayda 5 kişi tutuklandı.
U.H.Ş. isimli şahsa ait 2 adet 34 plakalı araç ile uyuşturucu madde getirileceği istihbaratını alan Edremit İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, araçları takibe almış, araçlarda ve şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 25 bin 248 adet uyuşturucu hap, 0,98 gram esrar, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 24 bin 765 TL para, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet boş şarjör, 343 adet farklı tabancalara ait mermi ele geçirilmişti. Olayla ilgili olarak M.Ş., G.Ş., U.H.Ş., O.C.K. ve M.T. gözaltına alınmıştı. Bugün adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Edremit’te narkotik operasyonunda 5 kişi tutuklandı

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