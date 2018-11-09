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Edremit'te öğrencileri taşıyan otobüs, minibüsle çarpıştı: 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 16:25 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde ilkokul öğrencilerini bir etkinliğe götüren Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs ile yolcu minibüsü çarpıştı.

Edremit'te öğrencileri taşıyan otobüs, minibüsle çarpıştı: 9 yaralı

Kadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde ilkokul öğrencilerini bir etkinliğe götüren Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 9 öğrenci hafif yaralandı.
Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Edremit ilçesi Babemli Kavşağı'nda meydana geldi. Salih Korkut Budaras İlkokulu'nun 44 öğrencisini Edremit Spor Salonu'ndaki spor yetenek taramasına götüren Mustafa Özer yönetimindeki, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 HA 639 plakalı otobüs, Cem Sağlam yönetimindeki 17 PN 720 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada belediye otobüsündeki 9 öğrenci hafif yaralandı. Büyük korku yaşayan öğrencileri öğretmenleri sakinleştirmeye çalıştı.
Otobüsten indirilen yaralı öğrenciler, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Edremit'te öğrencileri taşıyan otobüs, minibüsle çarpıştı: 9 yaralıEdremit'te öğrencileri taşıyan otobüs, minibüsle çarpıştı: 9 yaralıEdremit'te öğrencileri taşıyan otobüs, minibüsle çarpıştı: 9 yaralı

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