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Edremit'te otomobiliyle terör estiren sürücü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 16:13 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve otomobille Yunus ekibinin motosikletine ve iş yerlerinin önündeki malzemelere çarpan sürücü Gökhan Ölmez (39), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edremit'te otomobiliyle terör estiren sürücü tutuklandı

Kadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve otomobille Yunus ekibinin motosikletine ve iş yerlerinin önündeki malzemelere çarpan sürücü Gökhan Ölmez (39), tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edremit’te, dün akşam saatlerinde 10 AAE 678 plakalı şüpheli otomobili takibe alan polis, aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçmaya devam eden sürücü Gökhan Ölmez, otomobille önce bir Yunus ekibinin motosikletine çarptı, ardından yola hızla devam etti. Yunus ekiplerinin yakalamaya çalıştığı sürücü, aracıyla iş yerlerinin önündeki malzemelere de çarptı. Gökhan Ölmez, Cumhuriyet Mahallesi jeotermal hizmet binası önünde kaldırıma vurarak motor bölümü alev alan otomobilden inip, koşarak kaçmaya devam etti. Polis havaya ateş açarken, yakalanacağını anlayan Ölmez, binanın bahçesinde saklandı. Burada polisin takibi sonucu yakalanan sürücü Gökhan Ölmez ve araçtaki Z.D. adlı kadın gözaltına alındı. Araçtaki yangın da itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Şüphelilerden Z.D., polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, Gökhan Ölmez ise sorgusunun ardından 'görevini yapan memura direnme, mala zarar verme, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından adliyeye sevk edildi. Ölmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Edremit'te otomobiliyle terör estiren sürücü tutuklandı

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