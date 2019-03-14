HABER

Edremit’te park halindeki kamyona çarpan motosiklet sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 00:00 | Son Güncelleme

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale)- BALIKESİR’in Edremit İlçesinin Narlıaltı Mevkiinde E 78 karayolu üzerine park halindeki bir kamyonun kasasına arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Zahit Arslan (40), olay yerinde hayatını kaybetti.

Edremit’te park halindeki kamyona çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale)- BALIKESİR’in Edremit İlçesinin Narlıaltı Mevkiinde E 78 karayolu üzerine park halindeki bir kamyonun kasasına arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Zahit Arslan (40), olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza akşam saat 20.30 sıralarında Edremit ilçesinin Altınoluk Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki evine motosikletle giden evli ve bir çocuk babası Zahit Arslan, Narlıaltı Mevkiinde emniyet şeridinde park halindeki 59 FJ 162 plakalı kamyonun kasasına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten yola savrulan Zahit Arslan, metrelerce savrularak olay yerinde hayatını kaybetti. Arslan'ın cenazesi, Edremit Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla, Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Edremit’te park halindeki kamyona çarpan motosiklet sürücüsü öldüEdremit’te park halindeki kamyona çarpan motosiklet sürücüsü öldü

PARTNER Buraya girmek için paranızın olması yetmiyor! Buraya girmek için paranızın olması yetmiyor!
Otelin 8'inci katından peş peşe atladılarOtelin 8'inci katından peş peşe atladılar
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralıİki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme! "Dağa kaldırıp öldüreceğim"

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

8 parçaya bölünüp, toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Parçalanıp toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.