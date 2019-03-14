Edremit’te park halindeki kamyona çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale)- BALIKESİR’in Edremit İlçesinin Narlıaltı Mevkiinde E 78 karayolu üzerine park halindeki bir kamyonun kasasına arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Zahit Arslan (40), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza akşam saat 20.30 sıralarında Edremit ilçesinin Altınoluk Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki evine motosikletle giden evli ve bir çocuk babası Zahit Arslan, Narlıaltı Mevkiinde emniyet şeridinde park halindeki 59 FJ 162 plakalı kamyonun kasasına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten yola savrulan Zahit Arslan, metrelerce savrularak olay yerinde hayatını kaybetti. Arslan'ın cenazesi, Edremit Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla, Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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