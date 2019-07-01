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Edremit’te polisten kaçak sigara operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 21:55 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde KOM Grup Amirliği ekipleri, kaçak sigaraya yönelik amansız mücadele kapsamında bir eve baskın düzenledi.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı sigara ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında emekli uzman çavuş olduğu ileri sürülen şüpheli A.U.’nun evine baskın düzenledi.

Edremit’te polisten kaçak sigara operasyonu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde KOM Grup Amirliği ekipleri, kaçak sigaraya yönelik amansız mücadele kapsamında bir eve baskın düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı sigara ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında emekli uzman çavuş olduğu ileri sürülen şüpheli A.U.’nun evine baskın düzenledi. Evinde ve aracında yapılan aramada 2 adet sigara doldurma makinesi, 47 bin 800 adet boş makaron, 5 bin 260 adet dondurulmuş makaron, 12 bin 500 adet sigara paketlemede kullanılan şeffaf poşet, 842 adet bandrol, 28,5 kg kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli kişi gözaltına alınırken, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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