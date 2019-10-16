HABER

Edremit’te polisten kaçak tütün operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 10:41 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonla çok miktarda kaçak tütün ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından şüpheli şahsın ikameti ve iş yerine ait depoda yapılan aramalarda 16 kilogram tütün, 8 bin adet boş makaron, 12 bin 680 adet dolu makaron, 1 adet sigara sarma makinesi, 16 kilogram kıyılmış tütün, 4 adet bandrol, 100 adet şeffaf sigara poşeti ele geçirildi.Şüpheli şahsa ’5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan gerekli adli işlemler yapıldı.

Edremit’te polisten kaçak tütün operasyonu

Balıkesir’in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonla çok miktarda kaçak tütün ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından şüpheli şahsın ikameti ve iş yerine ait depoda yapılan aramalarda 16 kilogram tütün, 8 bin adet boş makaron, 12 bin 680 adet dolu makaron, 1 adet sigara sarma makinesi, 16 kilogram kıyılmış tütün, 4 adet bandrol, 100 adet şeffaf sigara poşeti ele geçirildi.
Şüpheli şahsa ’5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan gerekli adli işlemler yapıldı.

Yılda sadece 2 kez çıkıyor! Altından daha kıymetli Yılda sadece 2 kez çıkıyor! Altından daha kıymetli
Park halindeki otobüs yandıPark halindeki otobüs yandı
Bahçeden 300 kilo armut çaldılarBahçeden 300 kilo armut çaldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.