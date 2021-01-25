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  4. Edremit’te sağanak yağmur yolları göle çevirdi

Edremit’te sağanak yağmur yolları göle çevirdi

25.01.2021 15:57 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Havran ilçesinde şiddetli yağmur sebebiyle caddeler göle döndü.

Balıkesir’in Havran ilçesinde şiddetli yağmur sebebiyle caddeler göle döndü. Araçlar yağmur suyu ile dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, taşan rögarlar yüzünden bir çok iş yerini su bastı. Su basan semt pazarında da pazarcılar zor anlar yaşadı.
Havran 2 gündür etkili olan şiddetli rüzgar öğle saatlerinden itibaren yerini sağanak yağışa bıraktı. Şiddetli yağmur sebebiyle rögarlar taştı, ilçenin bir çok caddesi sular altında kaldı. Sel sularında araçlar ilerlemekte güçlük çekerken ev ve iş yerlerini su basan vatandaşların imdadına belediye ekipleri yetişti.
İlçede Pazartesi günleri kurulan Cumhuriyet Mahallesi’ndeki pazarı su basınca pazara sadece çizme ile gelen vatandaşlar alışveriş yapabildi. Tezgahları su altında kalan pazarcılar zor anlar yaşadı.

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