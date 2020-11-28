HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Edremit’te sahte sikke operasyonu

Edremit’te sahte sikke operasyonu

28.11.2020 16:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Edremit’te sahte sikke operasyonu

Sahte tarihi sikke satarak dolandırıcılık yapmak isteyen 7 kişi Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda yakalandı.Edinilen bilgiye göre M.

Sahte tarihi sikke satarak dolandırıcılık yapmak isteyen 7 kişi Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda yakalandı.
Edinilen bilgiye göre M. A. adlı kişi kendisi ile telefonla irtibata geçen şüphelilerin kazı sonucu küp dolusu tarihi eser niteliğinde altın bulduklarını ve bunları para karşılığı uygun fiyata satabileceklerini söylediler.
M A. ile Edremit ilçesinde buluşan şüpheliler, bir kuyumcuya giderek altınlardan bir tanesini bozdurdu. Diğer altınların da gerçek olduğuna inanan M A., 25 bin lira karşılığında 240 altın sikke için anlaştı.
Daha sonra aldığı altın sikkelerin sahte olduğunu fark ederek dolandırıldığını anlayan M A., durumu polise bildirdi. Olay üzerine harekete geçen Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma ile şüphelilerin kullandığı araçları ve kaldıkları ikameti belirledi.
Fiziki takibe başlayan ekipler, 7 şüpheliyi İkizçay Mahallesi’ndeki ikamete girmek üzereyken kıskıvrak yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2’si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken S D. (36), M D. (39), H K. (53), O G. (24) ve O Ö. (19) ise nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Edremit’te sahte sikke operasyonu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdiGökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdi
Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?
31 Aralık resmi tatil mi olacak?31 Aralık resmi tatil mi olacak?

En Çok Okunan Haberler

Dünyada tekti! 'Bana göre değil' diyerek bıraktı

Dünyada tekti! 'Bana göre değil' diyerek bıraktı

Büyük fay hattı üzerindeki ilimiz için deprem ve tsunami uyarısı

Büyük fay hattı üzerindeki ilimiz için deprem ve tsunami uyarısı

Koronavirüsü yendi, gittiği markette hayatının şokunu yaşadı

Koronavirüsü yendi, gittiği markette hayatının şokunu yaşadı

Sibel Tüzün Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!

Sibel Tüzün Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!

Bilim Kurulu üyesi: Daha sert tedbirler devreye sokulabilir

Bilim Kurulu üyesi: Daha sert tedbirler devreye sokulabilir

Bir ilde daha harita kırmızıya döndü

Bir ilde daha harita kırmızıya döndü

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

Diğer Haberler

Tunç Soyer'den kuraklık açıklaması: 'Uykularım kaçıyor' diyebileceğim kadar karanlık bir tablo var

Tunç Soyer: 'Uykularım kaçıyor' diyebileceğim kadar karanlık bir tablo var

Bakan Koca'dan SMA hastalığıyla ilgili açıklama

Bakan Koca duyurdu: İddialar asılsız

Ordu'da alarm! Acil durum dışında ameliyat yapılmayacak

Bir ilde alarm! Acil durum dışında ameliyat yapılmayacak

224 bin lirayı elleriyle teslim etti! Üsküdar'da yaşlı kadını dolandıran şüpheliler yakalandı

224 bin lirayı elleriyle teslim etti

Bursa'da koronavirüs ölümleri arttı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Hatay'da ihbarı alan ekipler harekete geçti! Evlerini kumarhaneye çevirmişler

Evlerini kumarhaneye çevirmişler

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.