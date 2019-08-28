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Edremit'te sazlık alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 02:36 | Son Güncelleme

Yaklaşık 5 hektar alanda etkili olan yangına 14 arazöz ve 2 iş makinesiyle müdahale ediliyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

Altınkum Mahallesi'nde deniz kıyısına yakın sazlık bir alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Edremit, Zeytinli ve Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 5 hektar alanda etkili olan yangına 14 arazöz ve 2 iş makinesiyle müdahale ediyor.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, yazlık konutlara ulaşmadan söndürülmeye çalışılıyor.

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Balıkesir Edremit yangın

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