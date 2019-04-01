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Edremit’te seçim gerginliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 09:12 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde CHP Adayı Selman Hasar Arslan kesin olmayan sonuçlara göre ilçenin yeni belediye başkanı oldu.Cumhuriyet Meydanındaki CHP’nin kutlamalarına bir grup, sandıkların çoğunluğunun açılmaması nedeniyle itiraz etti.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde CHP Adayı Selman Hasar Arslan kesin olmayan sonuçlara göre ilçenin yeni belediye başkanı oldu.
Cumhuriyet Meydanındaki CHP’nin kutlamalarına bir grup, sandıkların çoğunluğunun açılmaması nedeniyle itiraz etti. Grup “Burası Kürdistan değil” şeklinde sloganlar attı. Resmi kaynaklardan açıklanan kesin olmayan sonuçların açıklanması sonrasında grup alandan ayrıldı. Seçimi kazanan CHP’li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ise Cumhuriyet Meydanında partilileri ile zaferini kutladı.

Edremit’te seçim gerginliği

Edremit’te seçim gerginliği

Edremit’te seçim gerginliği

Edremit’te seçim gerginliği

Edremit’te seçim gerginliği

Edremit’te seçim gerginliği

Edremit’te seçim gerginliği

Edremit’te seçim gerginliği

Edremit’te seçim gerginliği

Edremit’te seçim gerginliği

Edremit’te seçim gerginliği

Edremit’te seçim gerginliği

Edremit’te seçim gerginliği

Edremit’te seçim gerginliği

Edremit’te seçim gerginliği
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