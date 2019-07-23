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Edremit'te şezlong tartışmasında 1 polis memuru öldü, 2 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 15:08 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesine bağlı Narlı mahallesi mıhlı mevkiindeki plajda, tatil için İstanbul'dan gelen polis memuru ile işletmeci arasında çıkan şezlong tartışması silahlı çatışmaya döndü.

Edremit'te şezlong tartışmasında 1 polis memuru öldü, 2 kişi yaralandı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesine bağlı Narlı mahallesi mıhlı mevkiindeki plajda, tatil için İstanbul'dan gelen polis memuru ile işletmeci arasında çıkan şezlong tartışması silahlı çatışmaya döndü. Polis memuru Kadir Ozan Yüce'nin hayatını kaybettiği olayda işletmeci Yüksel Karabulut ağır yaralandı. Seken kurşunlar, olay yerindeki bir vatandaşın da yaralanmasına neden oldu.
Olay, Narlı Mahallesi'ne bağlı Mıhlı mevkiindeki plajda saat 12.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Edremit'e tatil için gelen İstanbul Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Kadir Ozan Yüce ile işletmeci Yüksel Karabulut arasında şezlong kullanımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, polis memuru Kadir Ozan Yüce tabancasını çekip havaya ateş etti. İşletmeci Yüksel Karabulut da tabancasını polis memuruna ateşledi. Yaralı halde yere düşen polis memuru, Karabulut'u vurdu.
Seken kurşunlar çevredeki Mehmet Çoşkun'a isabet ederek yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olan polis memuru Kadir Ozan Yüce, gelen ilk ambulansla özel hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.
YAKINI AMBULANSI KAÇIRDI
Olay yerine gelen 10 ABS 534 plakalı ambulansa ise yaralı Yüksel Karabulut konuldu. Sağlık görevlileri, hafif yaralı Mehmet Çoşkun'a müdahale ederken, Karabulut'un bir yakını ambulansı kaçırdı. İçinde hemşire ve sağlık görevlisi de bulunan ambulansı durdurmak için jandarma ve polis ekipleri, kavşaklarda önlem aldı. İsimleri açıklanmayan hemşire ve sağlık görevlisi, ambulansı kaçıran kişiyi, ikna ederek aracı durdurmasını sağladı. Adı açıklanmayan ve ambulansı daha hızlı götürmek için kaçırdığını öne süren şüpheli kaçarken, Yüksel Karabulut Edremit Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Karabulut'un hayati tehlikesinin devam ettiği, Mehmet Çoşkun'un sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.
Jandarma, olayda kullanılan 2 tabancayı adli emanete aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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