HABER

Edremit'te SGK'da yolsuzluk operasyonunda 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 21:01 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, düzenledikleri sahte iş görmezlik raporlarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) dolandırdıkları tespit edilen 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Edremit'te SGK'da yolsuzluk operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, düzenledikleri sahte iş görmezlik raporlarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) dolandırdıkları tespit edilen 5 kişiden 2'si tutuklandı. Soruşturma kapsamında muhasebeci Devirm A.'nın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) tarafından yapılan operasyona; Ö.A., A.İ.Y., İ.E., D.A. ve O.Ç.'nin, sahte iş görmezlik raporu alarak SGK'yı 353 bin TL zarara uğrattıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden A.İ.Y. ve O.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, SGK’da memur olarak çalışan Ö.A. ve muhasebe elemanı İ.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri muhasebeci Devrim A.’nın yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

Kars’ta baraj gölü 5 metre çekildi, ortaya bu manzara çıktıKars’ta baraj gölü 5 metre çekildi, ortaya bu manzara çıktı
Almanya’da bir camiye daha tehdit mektubu gönderildiAlmanya’da bir camiye daha tehdit mektubu gönderildi
Kütahya'da işçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralıKütahya'da işçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Trump'tan İran'ın iddialarına yalanlama

Trump'tan İran'ın iddialarına yalanlama

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

'Acun'un tuzağına düştüm'

'Acun'un tuzağına düştüm'

Hürjet'te kritik aşama tamamlandı

Hürjet'te kritik aşama tamamlandı

İran mürettebatın görüntülerini paylaştı

İran mürettebatın görüntülerini paylaştı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sel felaketi nedeniyle Düzce Akçakoca’da denize girmek yasaklandı

İkinci bir duyuruya kadar denize girmek yasak!

Düzce'deki felaket anlarını anlattı! 50-60 kişi böyle kurtuldu

Düzce'deki felaket anlarını anlattı!

İzmir'de otomobil dereye düştü

İzmir'de otomobil dereye düştü

Aydın'da genç baba vahşice katledildi

Genç baba vahşice katledildi

Market sahibi yakaladığı hırsızlara sopa ile dayak attı

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.