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Edremit'te şiddetli yağış: Yollar göle döndü, işyerlerini su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 17:47 | Son Güncelleme

 BALIKESİR'in Edremit ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti.

Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir),(DHA) - BALIKESİR'in Edremit ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda biriken sular diz seviyesine kadar ulaşırken çok sayıda işyerini su bastı, araçlar arıza yaptı.

Edremit ilçesinde gece yarısı başlayan fırtına ve gök gürültüsünün ardından 00.30 sıralarında şiddetli sağanak yağış başladı. Yaklaşık 15 dakika süren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Edremit Çayiçi Caddesi'nde yağmur suları diz seviyesine ulaşırken, Akçay Çiftlik Caddesi ve Atatürk Caddesi de sular altında kaldı. Çayiçi Caddesi'nden gelen yağmur suları Edremit Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan birçok işyerinde su baskınlarına neden oldu. Göle dönen yollarda bazı araçlar ise su seviyesinin yükselmesi nedeniyle arıza yaptı.

Şiddetli yağış nedeniyle işyerlerine gelen esnaflar, kendi imkânlarıyla sel sularını tahliye etmeye çalıştı.

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