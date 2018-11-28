Edremit’te tarihi bina fırtına ve yağış nedeniyle çöktü

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde iki gündür etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle tarihi bir bina çöktü.

Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi’nde tarihi taş ve kerpiç bina yağış deneniyle çöktü. Binanın yola bakan yüzeyinde çöken duvar nedeniyle sokak kapandı. Çökme sırasında kimsenin sokaktan geçmemesi olası bir faciayı önledi. Görgü şahitleri binanın yağış ve fırtınanın etkisiyle büyük bir gürültü ile çöktüğünü ifade etti.

Tarihi binada incelemelerde bulunan Edremit Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka, çöken binanın koruma altında bir yapı olduğunu ve gerekli tespit çalışmalarının ardından molozların kaldırılacağını açıkladı.

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