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Edremit'te tefeci operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 12:12 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde tefecilik yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Edremit'te tefeci operasyonu: 3 gözaltı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde tefecilik yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda nakit para, çek ve senetler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilere yönelik yaptığı çalışmanın ardından Edremit'in turistik Güre Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda, faiz karşılığında senet alarak borç verdikleri tespit edilen C.C., İ.A. ve M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, 27 boş senet, toplam değeri 258 bin TL olan 11 senet, 75 bin TL değerinde bir çek ve 58 bin 365 TL nakit para ele geçirdi.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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