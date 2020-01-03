Edremit'te tefecilik çetesine operasyon: 12 gözaltı

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde tefecilik yaptığı ileri sürülen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 milyon 638 bin liralık senet ele geçirildi.

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, adam kaçırma, zorla senet imzalatma, baskı kurarak iş yeri ele geçirme, yüksek faizle borç para vererek tefecilik yapma gibi suçlara karıştıkları iddiasıyla 12 kişiyi takibe aldı. İki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramada 1 milyon 683 bin lira tutarında 69 senet, 85 bin lira, iki ruhsatsız tabanca, 68 fişek, iki pompalı tüfek, 8 bıçak, tefecilikte kullanıldığı düşünülen 7 ajanda, bir kurusıkı tabanca, çok sayıda araç satış sözleşmesi ile 300 boş senet ele geçirdi.

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