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Edremit'te terk edilen bebeğin annesi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 19:32 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 24 Haziran gece yarısı beze sarılı olarak bulunan kız bebeğinin annesi tespit edildi.

Edremit'te terk edilen bebeğin annesi bulundu

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 24 Haziran gece yarısı beze sarılı olarak bulunan kız bebeğinin annesi tespit edildi.
Geçen 24 Haziran gece yarısı Edremit Tuzcumurat Mahallesi'nde 193. sokakta bir bebeğin ağlama sesini duyan vatandaşlar tarafından beze sarılı bebek bulundu. Ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne götürülen ve sağlık ekiplerince kıyafet giydirilip, karnı doyurulan 1 günlük kız bebek, yapılan kontrollerde herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığının sbelirlenmesi üzerine Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderildi. Bu arada Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından bebeğin anne ve babasının tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bebeğin anne rahmine yaklaşık düşüş zamanı belirlenerek, civar hastane, poliklinik ve sağlık ocaklarında araştırmalara başlandı.
Kesin gebelik tanısı konan kişileri araştıran polis, 1 şüphelinin ise ilk kontrol sonrasında bir daha hastaneye ve sağlık ocağına gitmediğini belirleyerek, anneye ulaştı. Konuyla ilgili olarak Edremit Cumhuriyet Savcılığı'na verilen bilgilinin ardından yakalanan anne, bebeğin kendisinden olduğunu doğrulayarak, evli olduğunu ve evlilik dışı ilişki sonucu hamile kaldığını belirterek, bebeğini de bu nedenle bıraktığını ileri sürdü. Güvenlik tedbiri nedeniyle annenin ismi açıklanmazken, polis ekipleri tarafından konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Edremit'te terk edilen bebeğin annesi bulundu

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