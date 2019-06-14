Edremit’te uyuşturucu ticaretine sıkı takip

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği uyuşturucu madde ticaretine ve kullanımına göz açtırmıyor.

Edinilen bilgiye göre 10, LF 885 plaka sayılı aracın Edremit’e yüklü miktarda uyuşturucu getireceği yönünde alınan istihbarat doğrultusunda Devlet Hastanesi kavşağında durdurulan araçta yapılan aramada ön motor aksamı içerisine gizlenmiş 1.13 gram skunk, bin 500 adet ecstasy hap ele geçirildi. Daha sonra şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise 16 gr skunk, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 14 adet dolu kartuş ele geçirildi. Şüpheli R.K’nın sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.



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