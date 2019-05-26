HABER

Edremit’te yaşlı adam yatağında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 15:18 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 64 yaşındaki şahıs yatağında ölü bulundu.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 64 yaşındaki şahıs yatağında ölü bulundu. Bir inşaatta da üniversite öğrencisi ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Altınoluk İskele Mahallesi İsmetpaşa Caddesi 21. Sokak’ta oturan 64 yaşındaki Cengiz Tırpan’dan 3-4 gündür haber alamayan arkadaşları durumu jandarmaya haber verdi. Ekipler, çilingir vasıtasıyla girdikleri evde yaşlı adamı yatağında ölü olarak buldu. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Öte yandan, Kadıköy Eroğlan Mahallesi’nde de jandarma ekiplerine Novada AVM yakınlarındaki inşaatta bir ceset olduğunun bildirilmesi üzerine ekipler olay yerine gitti. Yapılan incelemede ölen kişinin Ankara Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Mert D. olduğu tespit edildi. Mert D.’nin psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülürken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp... Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp...
Viranşehir'de, uçlarında uçaksavar mermisi bağlı 2 balon bulunduViranşehir'de, uçlarında uçaksavar mermisi bağlı 2 balon bulundu
Viranşehir’de bomba düzenekli balonlar ele geçirildiViranşehir’de bomba düzenekli balonlar ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Kimse beklemiyordu... Eşinin ölümünden sonra...

Kimse beklemiyordu... Eşinin ölümünden sonra...

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca, fotoğrafı çeken kişiyi darp ettiler

Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca...

Antalya'da nemden bunalan Konyaaltı Sahili’ne akın etti

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

ŞİDEF 1.Yılını İftar Programı İle Kutladı

ŞİDEF 1.Yılını İftar Programı İle Kutladı

'Bizde ispiyonculuğun sonu budur' diyerek arkadaşının kulağını kesti

'Bizde ispiyonculuğun sonu budur' deyip kulağını kesti

Komşusu ve çocuklarına kezzap attığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında karar

Komşusu ve çocuklarının kabusu olmuştu! Mahkemeden flaş karar

Zorlu şartlarda mangal kömürü üretiyorlar

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.