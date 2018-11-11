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Edremit'te yıkımı süren iş merkezinde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2018 22:23 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, yıkımı devam eden iş merkezinde çıkan yangın, Balıkesir-Çanakkale karayolunun bir süre kapanmasına neden oldu.

Edremit'te yıkımı süren iş merkezinde yangın

Kadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, yıkımı devam eden iş merkezinde çıkan yangın, Balıkesir-Çanakkale karayolunun bir süre kapanmasına neden oldu. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 45 dakika süren müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yangın, saat 18.00 sıralarında Edremit’in Gazicelal Mahallesi'nde yıkımına başlanan iş merkezinde çıktı. İddiaya göre işçilerin demirleri kestiği sırada sıçrayan kıvılcımlar, izolasyon malzemelerini tutuşturdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiyenin yaklaşık 45 dakika süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bu arada, soğutma çalışmaları sırasında ortaya çıkan siyah duman nedeniyle Balıkesir-Çanakkale karayolunda ulaşım kısa süreli durdu. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından, yol yeniden trafiğe açıldı.

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Edremit'te yıkımı süren iş merkezinde yangınEdremit'te yıkımı süren iş merkezinde yangınEdremit'te yıkımı süren iş merkezinde yangın

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