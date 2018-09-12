Edremit'teki mesaj cinayetine 3 tutuklama

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de, evli kuzeninin cep telefonuna mesaj göndererek rahatsız ettiği iddiasıyla öldürülen Nurettin Topuz (37) cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 3 akrabası, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edremit ilçesinin kırsal Yaylaönü Mahallesi'nde önceki akşam meydana gelen olayda Nurettin Topuz, halasının oğulları Kemal (37) ve Ayhan Uçak (38) ile enişteleri İsmail Kaya (39) tarafından telefonla aranarak, mahalle girişindeki köprübaşına çağrıldı. Buluşmada çıkan tartışma sırasında Nurettin Topuz, halasının kızı olan İsmail Kaya'nin eşini, telefonuna mesaj göndererek rahatsız ettiği iddiasıyla tabancayla başından vurularak öldürüldü.

Olay sordası jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler Kemal (37) ve Ayhan Uçak (38) ile onların eniştesi İsmail Kaya (39) sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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