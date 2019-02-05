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Edremit'teki tarihi bina, sağanakta yıkıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 01:18 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, sit alanı kapsamında olan tarihi bina, şiddetli yağışların ardından yıkıldı.

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, sit alanı kapsamında olan tarihi bina, şiddetli yağışların ardından yıkıldı. Edremit'in işlek noktalarından Kurşunlu Caddesi'ndeki bina çökerken, altında kimsenin olmaması, olası faciayı önledi.

Tarihi yapısı ve bölgedeki kültürler ile ilgi çeken Edremit'te sit alanı olarak tescil edilen tarihi yapılar, bakımsızlık nedeniyle yıkılıyor. Özellikle kış aylarında etkili olan doğa olaylarında, tarihi yapılarda çökmeler meydana geliyor. Yüksek maliyetler yüzünden sahiplerince restore edilmeyen, sit alanı olması nedeniyle de yıkılmayan bu yapılar, ilçede tehlike de oluşturuyor.

Edremit'te, önceki gün meydana gelen olayda ise faciadan dönüldü. İlçe merkezindeki Kuyumcular Çarşısı'nda bulunan 2 katlı tarihi yapı, şiddetli yağışların ardından yıkıldı. Sit alanındaki tarihi yapının duvarlarında yer alan tuğlalar, kuyumcu dükkanı ve mobilyacıların bulunduğu sokağa saçıldı. Kurşunlu Caddesi'ndeki bina çökerken, altında kimsenin olmaması, olası faciayı önledi.

Bölge esnafından İsmail Berkit, "Dükkanda oturuyorduk. Büyük bir gürültü ile dükkandan fırladık. Yanımızdaki binanın yıkıldığını gördük. Her yer toz dumandı ve göz gözü görmüyordu. O kadar büyük bir gürültüyle yıkılma oldu. Çarşamba günü burada pazar kuruluyor. Eğer o gün olsaydı burada 3- 4 sergi kuruluyordu. Altında en az 5- 6 kişi kalırdı" dedi.

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