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Edremit'teki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 15:04 | Son Güncelleme

Edremit ilçesinde iki otomobilde çok miktarda uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Edremit ilçesinde iki otomobilde çok miktarda uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Yakalanan U.H.Ş, G.Ş, M.Ş. ve O.K'nin emniyetteki ifadeleri doğrultusunda olayla ilgili V.T. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe Burhaniye Cezaevine gönderildi.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, U.H.Ş'nin iki otomobille ilçeye uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşmış, salı günü Kadıköy Mahallesi'nde söz konusu araçlarda ve evlerde yapılan aramalarda 25 bin 248 uyuşturucu hap, 98 gram esrar, uyuşturucu öğütme aparatı, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 24 bin 765 lira, ruhsatsız 3 tabanca, boş şarjör ile farklı silahlara ait 343 mermi bulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit uyuşturucu

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