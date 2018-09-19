EDS'NİN KESTİĞİ BİRDEN FAZLA İHLALLE İLGİLİ TRAFİK CEZALARI POSTALANDI 

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA

Trafikte kural ihlali tespitinde önemli bir yere sahip olan trafik kameraları ile kesilen cezaların kapsamı genişletildi. Birkaç gün önce devreye giren sistemle birlikte, aynı anda birden fazla ihlal yapan sürücüye, ihlal sayısı kadar ceza yazıldı. Yeni sisteme ait trafik cezaları postalandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kurulan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce kullanılan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) Kontrol Merkezi'nde birkaç gün önce yeni bir uygulamaya başlandı. Artık İstanbul genelinde bulunan 763'ü trafik izleme, 455'i EDS ve 191'i Plaka Tanıma Sistemi (PTS) olmak üzere toplam bin 409 kameradan, trafikte birden fazla ihlal yapan sürücülere aynı anda ihlal sayısı kadar ceza kesilebiliyor. Yeni sistemin ilk cezaları da adreslerine postalanmaya başlandı.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

EDS Kontrol Merkezi Küçükçekmece'de bulunuyor. İBB tarafından kurulan ve İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan protokol ile işletilmesi emniyet birimlerine bırakılan EDS'lerin yanı sıra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Trafik İzleme ve Plaka Tanıma Sistemi kameraları bulunuyor. Sistem tarafından tespit edilen ihlaller, EDS Kontrol Merkezine iletiliyor ve burada kurallara uymadığı belgelenen araçların sahiplerine gerekli cezai işlemler emniyet birimlerince uygulanıyor.