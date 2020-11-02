Edward Snowden: ABD'nin istihbarat bilgilerini sızdıran eski casus ve eşi Rusya vatandaşlığına başvurdu

ABD'nin gizli dinleme ve izleme faaliyetleri hakkındaki ayrıntıları kamuoyuna sızdıran eski güvenlik uzmanı Edward Snowden, eşi Lindsay ile birlikte Rusya vatandaşlığına başvurduklarını açıkladı. Eşi hamile olan Snowden Twitter'dan yaptığı açıklamada "Anne ve babalarımızla yıllardır ayrı yaşadıktan sonra, ben ve eşim oğlumuzdan ayrı düşmek istemiyoruz. Bu yüzden bu salgınlar ve sınır kapatmaları döneminde ABD-Rusya çifte vatandaşlığı için başvuruyoruz" dedi. ABD yasaları vatandaşlarına çifte vatandaşlık hakkı tanıyor. 37 yaşındaki Snowden istihbarat servislerinin milyonlarca Amerikan vatandaşı ve yabancıyı gizlice nasıl dinlediğine ilişkin belgeleri sızdırdığı 2013 yılından bu yana Rusya'da yaşıyor. Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü (CIA) için de çalışan Snowden, 2013 yılında, Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'na (NSA) bağlı olarak çalışırken, Amerikan istihbaratının telekomünikasyon şirketleriyle işbirliği ve Avrupa hükümetlerine yönelik dinleme faaliyetleri hakkındaki ayrıntılı gizli belgeleri kopyalayıp sızdırmış, yargılanacağı endişesiyle kaçarak Rusya'ya sığınmıştı.

Snowden etik kaygıların kendisini buna zorladığını söylemiş ve İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine verdiği bir mülakatta "Böyle şeyler yapan bir toplumda yaşamak istemiyorum" diye konuşmuştu. Snowden'ın Rusya'daki avukatı Anatoli Kuçerena geçen ay eski istihbaratçıya Rusya'nın süresiz oturum izni verildiğini açıklamıştı. Kuçerena, o sırada eski Amerikalı istihbaratçının Rusya vatandaşlığına başvurmayı şimdilik düşünmediğini de söylemişti. 7 yıldır yaşadığı Rusya'da çok öne çıkmayan Snowden zaman zaman Rusya hükümetini de sosyal medya hesabı üzerinden eleştirmiş, geçen yıl ise, adil yargılama garantisi verilirse halen vatandaşı olduğu ABD'ye geri dönmeyi istediğini açıklamıştı. Edward Snowden kimdir? Daha önce CIA ve Dell şirketleri için çalışan 1983 doğumlu güvenlik uzmanı Edward Snowden, NSA'ye bağlı bir taşeron şirket olan Booz Allen Hamilton tarafından işe alındı. Snowden bir süre sonra kendisinin de katıldığı dinleme ve izleme programlarının etik olarak kabul edilemez olduğunu düşündüğünü ve bunu iç kanallardan tartışmaya çalıştığını ancak itirazlarının dikkate alınmadığını anlatmıştı.