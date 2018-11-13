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Efe, 8'inci kattan babasına seslenirken düşmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 13:25 | Son Güncelleme

ADANA'da apartmanın 8'inci katındaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Hasan Efe Ege'nin (12) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Efe, 8'inci kattan babasına seslenirken düşmüş

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) - ADANA'da apartmanın 8'inci katındaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Hasan Efe Ege'nin (12) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ege'nin balkondan babasına seslenirken dengesini kaybedip düştüğü ileri sürüldü.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Apartmanın 8'inci katında evlerinin balkonuna çıkan Hasan Efe Ege, dengesini kaybedince düştü. Durumu fark eden baba Hasan ve anne Makbule Ege, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
BABASINA SESLENDİĞİ İDDİASI
Seyhan Devlet Hastanesi'nden alınarak Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Hasan Efe Ege'nin babasına seslenmek için aşağı baktığı sırada dengesini kaybedince düştüğü ileri sürüldü.
ARKADAŞLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ
Hasan Efe Ege'nin Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazesi Kabasakal Mezarlığı'na getirildi. Okul arkadaşları ve öğretmenlerinin de katıldığı cenaze sırasında yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Ege, kılınan cenaze namazının ardından sınıf arkadaşları ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Efe, 8'inci kattan babasına seslenirken düşmüşEfe, 8'inci kattan babasına seslenirken düşmüşEfe, 8'inci kattan babasına seslenirken düşmüşEfe, 8'inci kattan babasına seslenirken düşmüş

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