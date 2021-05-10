Efe Güray neden öldü? Beren Saat’in ilk sevgilisi Efe Güray kimdir?

Oyunculuğa Efe Güray sayesinde başladığını söyleyen Beren Saat, kendisiyle hem çok iyi arkadaş olduklarını hem de birbirlerini çok sevdiklerini söylemişti. ‘Hayatının aşkı’ Efe Güray’ın yaş gününde duygusal bir paylaşım yapan Beren Saat, ünlenmesine yardımcı olan yarışma esnasında kendisini hiç yalnız bırakmayıp destekleyen eski sevgilisin için, ‘’ Bir dakikamız ayrı geçmezdi.’’ dedi.

EFE GÜRAY KİMDİR VE NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü oyuncu Beren Saat, 2004’te trafik kazasında yaşamını yitiren ilk sevgilisi Efe Güray’ın doğum gününü unutmadı. Beren Saat, bu alışkanlığı bozmayarak 2021’de de Efe Güray’ın doğum gününü kutladı.

Beren Saat, yaptığı paylaşımına,” Benim kahramanım” notunu düştü.

Beren Saat, seneler sonra verdiği bir röportajda hayatının akışını değiştiren oyunculuk yarışmasına katılmaya kendisini teşvik eden 19 yaşındaki Efe Güray’la alakalı, ilgili şunları söylemişti: “Hayatımın aşkı. O da TED’dendi. 3 senedir beraberdik. Arkadaşlık da yaptık birbirimize aşık da olduk. Bir dakikamız ayrı geçmezdi. Benden bir yaş küçüktü ancak çok olgun biriydi."