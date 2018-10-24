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Efe için umutlu bekleyiş sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 17:54 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Milas ilçesindeki özel bir lisede, arkadaşlarının oyun amaçlı havaya atıp ardından tutamayarak yere düşürdüğü Muhammet Efe Kocabaş'ın (14) tedavisi sürüyor.

Efe için umutlu bekleyiş sürüyor

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesindeki özel bir lisede, arkadaşlarının oyun amaçlı havaya atıp ardından tutamayarak yere düşürdüğü Muhammet Efe Kocabaş'ın (14) tedavisi sürüyor.
Olay, geçen 19 Ekim Cuma günü, Milas'taki özel bir lisede meydana geldi. 1'inci sınıf öğrencisi Muhammet Efe Kocabaş, iddiaya göre, sınıfta bir grup arkadaşı tarafından oyun amaçlı havaya atıldı. Ancak arkadaşları Muhammet Efe'yi tutamadı. Başının üzerine düşen Muhammet Efe, ağır yaralandı. Okul yöneticilerinin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekibi, Muhammet Efe'yi, olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Milas 75'inci Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Muhammet Efe Kocabaş, daha sonra İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Durumunun iyiye gittiği öğrenilen Muhammet Efe'nin yoğun bakım servisindeki tedavisinin sürdüğü, umutlu bekleyişin devam ettiği belirtildi.

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Efe için umutlu bekleyiş sürüyor

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