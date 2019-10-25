Efeler ilk maçına çıkıyor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi ilk maçına çıkıyor. Yeşil-beyazlılar 27 Ekim Pazar günü saat 16.00’da Arhavi Voleybol Takımı ile Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda karşılaşacak.

Geçen sezon Efeler Birinci Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan ve Efeler Ligi’ne yükselen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, ilk maçında Arhavi Voleybol takımını ağırlıyor. Bursa’yı Efeler Ligi’nde temsil edecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten yeşil-beyazlıların antrenörü Fazıl Demirci, yeni sezon öncesi tüm hazırlıklarını tamamladıklarını dile getirdi.

Lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyleyen Demirci, “İyi bir çalışma dönemi geçirdik, takımı iyi hazırlamak adına mücadelemizi verdik. Arhavi Voleybol takımı ile Efeler Ligi’ndeki ilk mücadelemizi vereceğiz. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz ve buna inanıyoruz. Son oynadığımız TSYD Voleybol turnuvasında da eksik olan yönlerimizi giderdik. Şu an hazır haldeyiz. Artık top oyuncularda” diye konuştu.

İlk maçı içeride oynamanın avantajını iyi kullanmak istediklerini belirten Demirci, “Kendi sahamızda oynayacağız. Bursalı voleybolseverlerden, salona gelip oyuncularımızı ve bizi desteklemelerini rica ediyoruz. Bursa voleybolunu eski günlerdeki gibi ihtişamlı günlerine çıkarmak istiyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın sözlerini hatırlatan ve sporseverleri voleybol maçlarına davet eden Demirci, “İyi oyun ve voleybol ziyafeti ile daha çok seyircimizin salona gelmesini istiyoruz. Bursalılar, bu takımı sahiplensinler. Onlarında da desteği ile takımımız iyi yerlere gelecek” şeklinde konuştu.

