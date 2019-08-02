Efeler Santrali'ne 6 bankadan eş finansman desteği

İSTANBUL (AA) - Ulusal ve uluslararası alandan 6 bankanın katılımıyla Türkiye'nin en büyük jeotermal santrali Efeler için 350 milyon dolar tutarında eş finansman sağlandı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’ndan (TSKB) yapılan açıklamaya göre,İş Bankası, TSKB, Asya Altyapısı Yatırım Bankası (AIIB) Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC Turkey) ve Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası’nın (BSTDB) katılımıyla sağlanan 350 milyon dolar tutarındaki kaynakla santralde toplam 100 megavatlık (MW) ek yatırım gerçekleştirilecek.

Gelecek yıl tamamlanması planlanan yatırımla devreye alınacak sekiz santralde toplam 260 megavat kurulu güce sahip olacak.

Finansman paketine göre, Güriş Holding A.Ş. iştiraki olan, Efeler Santrali'nin yatırımcısı Gürmat Elektrik Üretim A.Ş.; İş Bankası’ndan 90 milyon dolar, TSKB’den 50 milyon dolar, AIIB'den 100 milyon dolar, EBRD'den 60 milyon dolar, ICBC Turkey’den 30 milyon dolar ve BSTDB'den 20 milyon dolar tutarında kredi kullanacak.