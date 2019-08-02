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Efeler Santrali'ne 6 bankadan eş finansman desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 15:53 | Son Güncelleme

TSKB, İş Bankası, AIIB, EBRD, ICBC Turkey ve BSTDB Türkiye'nin en büyük jeotermal santrali olan Efeler'e 350 milyon dolar tutarında eş finansman sağladı

İSTANBUL (AA) - Ulusal ve uluslararası alandan 6 bankanın katılımıyla Türkiye'nin en büyük jeotermal santrali Efeler için 350 milyon dolar tutarında eş finansman sağlandı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’ndan (TSKB) yapılan açıklamaya göre,İş Bankası, TSKB, Asya Altyapısı Yatırım Bankası (AIIB) Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC Turkey) ve Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası’nın (BSTDB) katılımıyla sağlanan 350 milyon dolar tutarındaki kaynakla santralde toplam 100 megavatlık (MW) ek yatırım gerçekleştirilecek.

Gelecek yıl tamamlanması planlanan yatırımla devreye alınacak sekiz santralde toplam 260 megavat kurulu güce sahip olacak.

Finansman paketine göre, Güriş Holding A.Ş. iştiraki olan, Efeler Santrali'nin yatırımcısı Gürmat Elektrik Üretim A.Ş.; İş Bankası’ndan 90 milyon dolar, TSKB’den 50 milyon dolar, AIIB'den 100 milyon dolar, EBRD'den 60 milyon dolar, ICBC Turkey’den 30 milyon dolar ve BSTDB'den 20 milyon dolar tutarında kredi kullanacak.

Söz konusu finansman, Türkiye'nin yerel yenilenebilir enerji kaynakları geliştirmesi ve enerji sektöründe özel sektör yatırımlarını teşvik etmesi amacı taşıyor.

- "Türkiye enerji çeşitliliğine katkı sağlayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Suat İnce, Türkiye’nin enerji çeşitliliğine katkı sunacak projenin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"TSKB olarak entegre bir bakış açısıyla kredi sağladığımız her projeyi sadece bir bankacılık işlemi olarak değil, ülke kalkınmasına ve küresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayan bir yapı taşı olarak görüyoruz. Öte yandan, bankamızın kredi portföyünün yaklaşık yüzde 73’ü direkt olarak sürdürülebilirliğin finansmanına ilişkin tutardan oluşuyor. Jeotermal enerji santralleri bunun önemli parçalarından birini oluşturuyor. Dolayısıyla hem güçlü iş ortaklığımızın güzel bir örneği olması hem de Türkiye enerji çeşitliliğine yaptığı katkıyla bu eş finansman projesini çok önemsiyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
efeler TKSB

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