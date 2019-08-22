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Efes Festivali "Frangoulis" konseri ile başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 23:25 | Son Güncelleme

2. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nin açılış konserini dünyaca ünlü Yunan tenor Mario Frangoulis verdi

İZMİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "2. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali"nin açılışı, dünyaca ünlü Yunan tenor Mario Frangoulis konseri ile yapıldı.

İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Aytül Büyüksaraç, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'ndaki açılışta, Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği festivalin ülke tanıtımına büyük katkı sağladığını kaydetti.

Festivalin açılışını dünya starı ile yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Büyüksaraç, başarılı bir organizasyonla izleyicilerin karşısına çıkmayı hedeflediklerini ifade etti.

Açılış konserini Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, iş ve sanat dünyası temsilcileri ile çok sayıda sanatsever izledi.

Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşan Mario Frangoulis konserini Yunan şef Lukas Karytinos yönetti.

Soprano Aliki'nin konuk solist olarak sahneye çıktığı konsere İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik etti.

Konserde, tüm dünyada büyük beğeni ile dinlenen "Sometimes I Dream","Nights in White Satin" adlı eserler seslendirildi.

Festival kapsamında, Antalya Devlet Opera ve Balesinin sunacağı Şehrazat balesi 24 Ağustos'ta Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde, İspanyol Renkleri de 28 Ağustos'ta Efes Antik Ticaret Agorası'nda sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye'nin yetiştirdiği genç opera solistlerinin katılacağı "Genç Opera Yıldızları Konseri" ise Efes Antik Celsus Kütüphanesi'nde 31 Ağustos'ta yapılacak.

Verdi'nin La Traviata prömiyeri ile 3 Eylül'de festivalin kapanışı gerçekleştirilecek.

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