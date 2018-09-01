Efes ziyaretçilerine Dünya Barış Günü karanfili

İZMİR, (DHA)- İZMİR Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, Efes Antik Kenti'ni ziyaret eden turistlerin 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü karanfil vererek kutladı.
Görev alanı İzmir, Aydın, Denizli, Kütahya, Manisa ve Uşak illerini kapsayan İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde renkli bir etkinliğe imza attı. İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ziyaretçilerinin 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü karanfiller dağıtarak kutladı. Karabayram, Türk bayrağı renklerini temsil eden kırmızı ve beyaz karanfiller dağıttı. Yerli ve yabancı ziyaretçiler Karabayram'a teşekkür etti.
Bu özel gün için tüm personeli ile birlikte beyaz kıyafetler giyen Karabayram, "Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü. Sevginin motifleştiği, insanlığın bir daha sevgi dediği Dünya Barış Günü'nü en kalbi duygularımızla kutluyoruz. Anıtlar Müdürlüğü olarak bugün buradaydık ve burayı ziyaret eden dünyanın her yerinden yerli ve yabancı turistlerimizle bir araya geldik. Barış elçilerine turizm ve kültür abidelerimiz adına burada beyaz ve kırmızı karanfiller dağıttık. Onlar da bu çalışmamızdan çok mutlu ve memnun oldular. Dünyadaki tüm mazlum halklara önderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yolu barış yoludur. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un himayesinde bu barış yolunda atacağımız emin adımlarla ülkemize gelecek her turist barış elçisi olarak ülkesine dönecektir. Bu da ancak her köşesi tarihle dolu ülkemizde kültür anıtlarına yapılacak yatırımlarla mümkündür. Çünkü tarih mazlum halkların yanındadır. Çünkü kültür bizi barışa götürecek en önemli adımdır" dedi.
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