HABER

Efkan Ala: “1 Nisan sabahı Türkiye siyasî istikrara güçlü bir destekle uyanacak”

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 12:54 | Son Güncelleme

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, 1 Nisan sabahı Türkiye’nin siyasî istikrara güçlü bir destekle uyanacağını söyledi.Bursa milletvekilleri Efkan Ala, Hakan Çavuşoğlu, Refik Özen ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sabah saatlerinde Cumhuriyet Caddesi’nde çarşı esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi.

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, 1 Nisan sabahı Türkiye’nin siyasî istikrara güçlü bir destekle uyanacağını söyledi.
Bursa milletvekilleri Efkan Ala, Hakan Çavuşoğlu, Refik Özen ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sabah saatlerinde Cumhuriyet Caddesi’nde çarşı esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi. Programda konuşan Ala, “Çin’in, Amerika’nın birbiriyle ekonomik savaş yürüttüğü, bütün piyasaların dalgalandığı, bundan Türkiye’nin de nasibini aldığı bir dönemde siyasi istikrar deyip, başka bir şey demeye lüzum yok. 1 Nisan sabahına Türkiye’ye siyasi istikrara, güçlü bir destekle uyanır. Yatırımcımız daha çok yatırım yapar, sizlerin işleri gelişir, çalışanımız daha çok kazanır, daha çok turist ve Türkiye kazanır. 1 Nisan sabahına Türkiye’nin önünün açılacağı siyasi destekle uyanmak dileğiyle” dedi.

“Teröristleri gömmeye devam ediyoruz”
Sadece belediye başkanlarını seçmediklerini dile getiren Çavuşoğlu, “Bunu ben söylemiyorum. Bunu HDP’li Sezai Temelli’de söylüyor. Apo’nun siyasi gücünü 31 Mart’ta gösterin diyor. Savaşı bitireceğiz diyor. Hangi savaşı, Türkiye’nin terörle mücadelesi var. Gömmeye devam ediyoruz. Ama amaç başka bir şey” diye konuştu.

“Onları kafa hala kışta”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “Martın sonu bahar diyenlere sakın kanmayın. Bahar geldi, yaz geliyor. Onların kafa hala kışta. Birlik ve beraberlik içerisinde aşılması gereken bir dönemi yaşıyoruz. Bu dönem birlik ve beraberlik içerisinde aşılırsa artık 4.5 sene seçim olmayacak bir dönemin müjdecisi” şeklinde konuştu.
Programın ardından protokol esnaf ziyareti yaptı.

Efkan Ala: “1 Nisan sabahı Türkiye siyasî istikrara güçlü bir destekle uyanacak”

Efkan Ala: “1 Nisan sabahı Türkiye siyasî istikrara güçlü bir destekle uyanacak”

Efkan Ala: “1 Nisan sabahı Türkiye siyasî istikrara güçlü bir destekle uyanacak”

Efkan Ala: “1 Nisan sabahı Türkiye siyasî istikrara güçlü bir destekle uyanacak”

Efkan Ala: “1 Nisan sabahı Türkiye siyasî istikrara güçlü bir destekle uyanacak”

Efkan Ala: “1 Nisan sabahı Türkiye siyasî istikrara güçlü bir destekle uyanacak”

Efkan Ala: “1 Nisan sabahı Türkiye siyasî istikrara güçlü bir destekle uyanacak”

Efkan Ala: “1 Nisan sabahı Türkiye siyasî istikrara güçlü bir destekle uyanacak”

Efkan Ala: “1 Nisan sabahı Türkiye siyasî istikrara güçlü bir destekle uyanacak”

Efkan Ala: “1 Nisan sabahı Türkiye siyasî istikrara güçlü bir destekle uyanacak”

Efkan Ala: “1 Nisan sabahı Türkiye siyasî istikrara güçlü bir destekle uyanacak”

Efkan Ala: “1 Nisan sabahı Türkiye siyasî istikrara güçlü bir destekle uyanacak”

Efkan Ala: “1 Nisan sabahı Türkiye siyasî istikrara güçlü bir destekle uyanacak”

Efkan Ala: “1 Nisan sabahı Türkiye siyasî istikrara güçlü bir destekle uyanacak”

Efkan Ala: “1 Nisan sabahı Türkiye siyasî istikrara güçlü bir destekle uyanacak”

Efkan Ala: “1 Nisan sabahı Türkiye siyasî istikrara güçlü bir destekle uyanacak”

Efkan Ala: “1 Nisan sabahı Türkiye siyasî istikrara güçlü bir destekle uyanacak”

En Çok Okunan Haberler

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Aileler dikkat! Çocuklar isyan etti: Paylaşmayın!

Aileler dikkat! Çocuklar isyan etti: Paylaşmayın!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz kuru üzerinden yine birtakım oyunlar oynuyorlar

'Yine birtakım oyunlar oynuyorlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.