Efkan Âlâ: “Bizim en büyük gücümüz demokrasimizdir

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Büyükşehir Belediyesi ve Birlik Vakfı Bursa Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Üniversitene Hoşgeldin Şenliği’nin ikinci gününde öğrencilerle bir araya gelen İçişleri eski Bakanı Efkan Âlâ, “Dünyanın pek çok yerinde yaşanan sıkıntıları Türkiye’ye de yaşatmak istediler. Ancak Türkiye tüm bunları bertaraf ederek yola devam ediyor. Bizim en büyük gücümüz, kazanımımız demokrasimizdir” şeklinde konuştu.

İçişleri eski Bakanı Efkan Âlâ, bu yıl 4.sü düzenlenen ‘Üniversitene Hoşgeldin Şenliği’nin ikinci gününde öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte açılan stantları ziyaret eden ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Efkan Âlâ’ya BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Birlik Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Bayraktar, Kızılay Bursa Şubesi Başkanı Davut Gürkan, rektör yardımcıları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler eşlik etti.

Ziyaret öncesi gerçekleştirilen törende konuşan Efkan Âlâ, Bursa Uludağ Üniversitesi’ni yeni kazanan tüm öğrencileri tebrik etti. İçişleri eski Bakanı Efkan Âlâ, “Türkiye’nin en önemli illerinden birinin en önemli üniversitelerinden birinde öğrenci olma ayrıcalığını kazanan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bursa, dünyadaki 130 ülkeden daha fazla ihracat yapabilen bir ildir. Öyle herhangi bir ilde değilsiniz. İkinci olarak Osmanlı Devleti’nin ilk başkentliğini yapmış bir ildir. Üçüncüsü ekonomik göstergeler ve birçok diğer göstergeler açısından da Türkiye’nin İstanbul’un arkasından gelen ikinci ildir. Onun için böyle bir ilde, kurumsallaşmasını tamamlamış ve birçok imkânını size sunabilen, güzel bir kampüsü olan Türkiye’nin sayılı üniversitelerinden birinde öğrenci olma ayrıcalığını kazanmışsınız. Tebrik etmenin yanı sıra, sorumluluklarınızı da hatırlatmak istiyorum. Çünkü bu kadar çok imkânınız olunca, milletimiz ve bizler de sizden çok fazla şey bekliyoruz” diye konuştu.

Hatıralardan bahsetmeyi sevmediğini anlatan Efkan Âlâ; ,Size hatıralarımdan bahsedecek değilim. Ancak üniversite denildiği zaman benim aklıma; düşüncenin her korkudan âzât olduğu bir ülke geliyor. Kant’ın dediği gibi; aydınlanmak aklı kullanmaya cesaret etmek ise bunun en güzel zemini üniversitedir. Siz bu şansı elde etmişsiniz. Kardeşçe bir araya gelmişsiniz. Burada harika bir festival yapıyorsunuz. Her kesimden, her düşünceden insana, kardeşlerimize kucak açıyorsunuz. Bu bizim en büyük varlığımızdır. Bunların kıymetini bilerek yola devam edeceğiz. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan sıkıntıları Türkiye’ye de yaşatmak istediler. Ancak Türkiye tüm bunları bertaraf ederek yola devam ediyor. Bizim en büyük gücümüz, kazanımımız demokrasimizdir. Onu geliştirerek yola devam edeceğiz. Düşünceler yarıştırılırsa kavgalar olmaz. Düşünceye saygı duyurulursa gelişme olur. Üniversiteler de bunun en önemli platformlarıdır. Bursa Uludağ Üniversitesi de bugün elde ettiği iklimle bunu en güzel şekilde yerine getiriyor. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Denir ki Mehter Marşı gibi iki ileri bir geri gitmeyin! Bu yanlış. Mehter Marşı’nda geri adım yoktur. İki adım öne atılır. Sonra etraf kolaçan edilir. Şöyle bir sağa dönülür. Acaba ilerliyoruz ama bir sıkıntı var mı? Sağdan soldan biliyorsunuz ki kaç senedir Türkiye’ye çok saldırılar oldu. İşte Mehter Marşı, ilerlerken etrafı kontrol etmenin adıdır. İstikrarlı ilerleyişin adıdır. Sonra iki adım daha atar, solu kontrol edersiniz. Acaba bir sıkıntı var mı diye. Aklının bir kısmını kullananlar ise bunu geri adım zannediyorlar. Hayır. Sağa dönmektir, sola dönmektir. İşte sevgili gençlerimiz; üniversitede okuyan gençlerimizin bir takım pozitif yenilikleri ve meziyetleri elde etmesini bekliyoruz” dedi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise göreve başladıkları ilk andan itibaren ‘Öğrenci Dostu Üniversite’ uygulamasını hayata geçirdiklerini ve bu anlamda çok sayıda yeniliğe imza attıklarını söyledi. Yapılan uygulamaların ardından kısa süre içerisinde öğrenciler tarafından üniversitenin yeniden benimsendiğini vurgulayan Rektör Kılavuz, “Yaptığımız ufak dokunuşlar ile öğrenciler tarafından sevilen ve benimsenen bir üniversite haline geldik. 2019-2020 Öğretim Yılı’nda üniversitemize kayıt yaptıran 12 bin öğrencinin yüzde 60’ı tercihlerinin ilk beş sırasına bizi yazdı. Bu üniversite tarihinde daha önce yaşanmayan bir gelişme. İmkânlarımız el verdikçe çok daha güzel işler yapmak istiyoruz ve bunun için de gayret ediyoruz. Daha fazla sosyo-kültürel faaliyet ve projeler üreteceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından şenliğe destek veren firma temsilcilerine teşekkür plaketlerini takdim eden heyet daha sonra öğrenci topluluklarının açtığı stantları ziyaret etti.