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Eflani hindilerine yılbaşı ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 17:47 | Son Güncelleme

Karabük'ün hindileri ile ünlü ilçesi Eflani'de yılbaşı için 6 aydır doğal ortamda beslenen hindiler, Türkiye'nin her yerinden rağbet görüyor - Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul: - "Bu yıl piyasa iyi, 30-40 liradan satılıyor hindiler. Girişimcilerimiz Türkiye'nin her yerine pazarlıyorlar"

Karabük'ün Eflani ilçesinde yılbaşı için doğal ortamda yetiştirilen hindiler, Türkiye'nin çeşitli illerine satılıyor.

Belediye tarafından yaptırılan hindi heykelinin simge olduğu ilçede yaklaşık 2 bin hindi kesilerek tüketiciye ulaştırılıyor. Kilogramı 30-40 liradan satılan hindilerin ağırlıkları 3 ila 8 kilo arasında değişiyor.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır Eflani hindisini tanıtmak için mücadele ettiklerini ve bugün "hindi" denildiğinde akla ilk ilçenin geldiğini söyledi.

Hindi yağı ve suyundan "bandurma" adı verilen çok lezzetli bir yemeklerinin olduğunu ve bunun da coğrafi işaretini aldıklarını vurgulayan Ertuğrul, "Bu yıl piyasa iyi, 30-40 liradan satılıyor hindiler. Girişimcilerimiz Türkiye'nin her yerine pazarlıyorlar. İnternet üzerinden satılıyor çoğu ve kargoyla gönderiliyor. Tek üzücü durum pazar payının, imkanların ve rağbetin artmasına rağmen üretimde azalma yaşıyoruz. İlçemizdeki göçe bağlı oluyor bu da. Bir iki girişimci var yüksek miktarda üretim yapan. Bizim hedefimiz biraz daha Eflani hindisinin etini, lezzetini yani organik üretimini teşvik etmek. Bu konuda girişimcileri desteklemek." diye konuştu.

Çiftlik hindilerinin kilosunun 10-15 liradan satıldığını ve Eflani hindilerinin fiyatlarıyla arasında neredeyse 3 katı fark olduğunu aktaran Ertuğrul, şöyle devam etti:

"Bunun sebebi etinin lezzetli ve kaliteli olması. Bunu sağlayan en önemli faktör de Eflani'nin coğrafi yapısı, bitki örtüsü. Eflani hindisi organik, tabii yetişiyor. Serbest dolaşım içindeler. İklimin de etkisi büyük. Besleme usulleri de önemli. Kesime 6 ay kala özel bakıma alınıyorlar."

Hindi yetiştiricisi Muzaffer Çetin ise yeni yıl için köyünde hindiler yetiştirdiğini, neredeyse hepsini sattığını ve elinde 70 kadar hindi kaldığını söyledi.

Hindilerinin tamamen doğal ortamda büyüdüklerini belirten Çetin, 3-5 kilo ağırlığı bulunan bir hindiden yaklaşık 150 lira kazandığını kaydetti.

Çetin, özellikle İstanbul'dan çok sipariş aldığını da sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Eflani hindi İbrahim Ertuğrul Karabük yılbaşı

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