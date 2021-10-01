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eFootball 2022 Steam'de yoğun eleştiri aldı

01.10.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KONAMI'nin PES'i (Pro Evolution Soccer) tarihe gömen yeni oynaması ücretsiz futbol oyunu eFootball 2022 sonunda çıktı. Ancak oynaması ücretsiz eFootball 2022'nin Steam yorumları pek de parlak değil.

eFootball 2022 Steam'de yoğun eleştiri aldı

KONAMI'nin eFootball 2022'yi geçtiğimiz günlerde yayınladı. Oynaması ücretsiz bir oyun olarak çıkışını yapan eFootball 2022, çıkışıyla birlikte Pro Evolution Soccer (PES) serisini de sona erdirdi. Oyundan beklentiler ise oldukça büyüktü. Ancak eFootball 2022'nin Steam yorumları, oyunun beklentileri karşılamadığını gösterir nitelikte.

EFOOTBALL 2022 STEAM'DE SINIFTA KALDI

Steam'deki eFootball 2022 sayfasına baktığımızda, oyun için 11 bini aşkın inceleme yapıldığını ve bunların sadece yüzde 9'unun olumlu olduğunu görüyoruz. Yani gelen yorumların yüzde 91'i olumsuz.

eFootball 2022

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Zaten sayfadaki "Bütün İncelemeler" kısmında da oyunun "Son derece olumsuz" olarak değerlendirildiğini görmek mümkün.

KONAMI EFOOTBALL 2022'YE ODAKLANMIŞTI

Hatırlayacağınız üzere KONAMI, geçen yıl yeni bir PES oyunu yayınlamamıştı. Firma, 2022 yılına odaklanmak istediğini belirterek, bir sezon güncellemesi çıkarmıştı. Böylece eFootball 2022 için büyük beklenti oluşmuştu.

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eFootball 2022 halihazırda PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 ve Steam üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.

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