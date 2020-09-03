eFootball PES 2021'in özellikleri ve fiyatı belli oldu! Üzücü gelişme...

FIFA ve PES arasındaki çekişme futbol temalı oyunları seven kişiler tarafından memnuniyetle karşılanıyor. İki büyük firmanın her sene daha fazla takdir toplamak ve daha çok kullanıcıya sahip olmak için gösterdikleri çaba kaliteli oyunların piyasaya sunulmasını sağlıyor. 2022 için iddialı bir oyun çıkarma hedefleri olduğunu açıklayan KONAMI, bu sezon güncellemeyle yetinecek. Ancak eFootball PES 2021 oyunu sahip olduğu özellikler ile hala iddiasını koruyor.

eFOOTBALL PES 2021'İN ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

15 Eylül 2020 tarihinde satışa çıkması beklenen eFootball PES 2021, PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları üzerinden oynanabilecek. Oyunun kapak yıldızı olarak gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan biri olan Lionel Messi kullanıldı. 65 TL'den başlayan fiyatlar ile oyun sevenlerin satın alabileceği eFootball PES 2021 için kulüplere özel fiyatlandırmalar da mevcut.

eFOOTBALL PES 2021 İÇİN GEREKLİ SİSTEM ÖZELLİKLERİ

PES 2021'i oynamak için önerilen özellikler şu şekilde: