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eFootball PES 2021'in özellikleri ve fiyatı belli oldu! Üzücü gelişme...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.09.2020 10:04 | Son Güncelleme

Konami oyun yapım şirketinin her sene yeni sürümü merakla beklenen futbol oyunlarından biri olan eFootball PES 2021'in özellikleri açıklandı. Oyun tutkunlarının oynarken en çok keyif aldığı oyunlardan biri olma özelliği taşıyan PES her sene üzerine koyarak ilerliyor. Gerçeklik algılarını baştan yazmayı hedef edinmiş şirketin oyunu eFootball PES 2021'in merak edilen özellikleri karşınızda...

eFootball PES 2021'in özellikleri ve fiyatı belli oldu! Üzücü gelişme...

FIFA ve PES arasındaki çekişme futbol temalı oyunları seven kişiler tarafından memnuniyetle karşılanıyor. İki büyük firmanın her sene daha fazla takdir toplamak ve daha çok kullanıcıya sahip olmak için gösterdikleri çaba kaliteli oyunların piyasaya sunulmasını sağlıyor. 2022 için iddialı bir oyun çıkarma hedefleri olduğunu açıklayan KONAMI, bu sezon güncellemeyle yetinecek. Ancak eFootball PES 2021 oyunu sahip olduğu özellikler ile hala iddiasını koruyor.

eFOOTBALL PES 2021'İN ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

15 Eylül 2020 tarihinde satışa çıkması beklenen eFootball PES 2021, PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları üzerinden oynanabilecek. Oyunun kapak yıldızı olarak gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan biri olan Lionel Messi kullanıldı. 65 TL'den başlayan fiyatlar ile oyun sevenlerin satın alabileceği eFootball PES 2021 için kulüplere özel fiyatlandırmalar da mevcut.

eFOOTBALL PES 2021 İÇİN GEREKLİ SİSTEM ÖZELLİKLERİ

PES 2021'i oynamak için önerilen özellikler şu şekilde:

  • Windows 10 64 bit işletim sistemi

  • 8 GB RAM

  • Ekran kartı olarak NVIDIA GTX 760 veya AMD Radeon R9 270X

  • 40 GB depolama alanı

  • Intel Core i7-3770 veya AMD FX 8350 işlemci

    • PES 2021 oynamak için gerekli minimum sistem gereksinimleri ise şöyle:

    • Windows 7 SP1/8.1/10 64 bit

    • 4 GB RAM

    • 40 GB depolama

    • NVIDIA GTX 670 veya AMD Radeon HD 7870

    • Intel Core i5-3470 / AMD FX 8350

    eFOOTBALL PES 2021 İLE BERABER GELECEK YENİ ÖZELLİKLER

    Hatırı sayılır bir değişim olmasa da güzel detaylar oyuna eklenecek. Futbolcuların hafızalara kazınmış ikonik anları oyun içerisinde olacak. Messi'nin Villareal'e karşı tek başına attığı tarihi gol veya Beckham'ın frikik golleri gibi özel anlar oynanabilecek. 2018 yılından itibaren uygulanan VAR sisteminin eFootball PES 2021 içerisinde olacağı ile ilgili dedikodular mevcut ancak kesin bir durum yok.

    Kariyer modu olan Ana Lig, şu ana kadar fazlasıyla sevildi. Ancak burada da birkaç yenilik olacak. Transfer mantığı, dostluk maçları ayarlama gibi özellikler PES 2021'de olacak. Bu sene düzenlenmesi planlanan ancak pandemiden dolayı 2021 yılına ertelenen EURO 2020 turnuvasının PES 2020'de olduğu gibi PES 2021'de de olacağı düşünülüyor. Brezilya Ligi, Serie A ve LIGA BBVA kesin olarak PES 2021'de bulunacak. Ancak tam olarak hangi takımların lisanslı olacağı netleşmiş değil. Milan ve Inter'in lisans anlaşması sona erdi ve bu sürümde bulunmayacak. Lisanslı kulüp sayısını arttırmayı hedefleyen KONAMI, PES 2021'de kesin olarak Barcelona, Bayern Münih, Juventus ve Arsenal'in bulunacağını açıkladı.


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