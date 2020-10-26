eFootball PES 2021 Mobile iOS ve Android için yayınlandı!

eFootball PES 2021, FIFA 21 gibi ayrı bir oyun olarak piyasaya sürülmedi. Bunun yerine eFootbal PES 2020'ye bir sezon güncellemesi sunarak, oyunu eFootball PES 2021'e dönüştüren Konami, yeni bir futbol oyunu için 2022 yılına hazırlanacağını bu süre içerisinde eFootball PES 2021 Mobile'ın da görücüye çıkacağını duyurmuştu. Android ve iOS kullanıcısı futbolseverlerin dikkatini çeken bu duyurudan sonra Konami, eFootball PES 2021 Mobile'ın ekim ayı sonunda mobil platformlara geleceğini söylemişti. Nitekim, Pro Evolution Soccer serisinin geliştiricisi sözünde durdu.

EFOOTBALL PES 2021 MOBİLE ÇIKTI

Konami, eFootball PES 2021 Mobile'ı iOS ve Android kullanıcıları için yayınladı. Böylece oyun, her iki platformda indirilmeye hazır hale geldi. Oyunu indirip oynamaya başlamak artık mümkün. iOS için 1,7 GB büyüklüğündeki eFootball PES 2021 Mobile, tıpkı standart sürüm eFootball PES 2021 gibi oyuncu, takım ve menajer güncellemelerini beraberinde getiriyor. Ayrıca efsane oyuncular da bu mobil oyunda mevcut.

EFOOTBALL PES 2021 MOBİLE NASIL İNDİRİLİR?

eFootball PES 2021 Mobile'ı indirmek son derece basit. iOS için App Store'a giderek, Android için ise Google Play Store'a ulaşarak oyunu indirebilirsiniz. Oyun 1,7 GB büyüklüğünde olduğu için Wi-Fi'ye bağlanmış olmanız oldukça önemli.

