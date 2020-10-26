HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. eFootball PES 2021 Mobile iOS ve Android için yayınlandı!

eFootball PES 2021 Mobile iOS ve Android için yayınlandı!

OYUN HABERLERİ  | 26.10.2020 16:22 | Son Güncelleme

eFootball PES 2021 Mobile iOS ve Android kullanıcılarına sunuldu. Konami tarafından bir sezon güncellemesi olarak sunulan eFootball Pes 2021'in mobil sürümü akıllı telefon ve tabletler üzerinden oynanabilir hale getirildi. Peki eFootball PES 2021 Mobile iOS ve Android için nasıl indirilir?

eFootball PES 2021 Mobile iOS ve Android için yayınlandı!

eFootball PES 2021, FIFA 21 gibi ayrı bir oyun olarak piyasaya sürülmedi. Bunun yerine eFootbal PES 2020'ye bir sezon güncellemesi sunarak, oyunu eFootball PES 2021'e dönüştüren Konami, yeni bir futbol oyunu için 2022 yılına hazırlanacağını bu süre içerisinde eFootball PES 2021 Mobile'ın da görücüye çıkacağını duyurmuştu. Android ve iOS kullanıcısı futbolseverlerin dikkatini çeken bu duyurudan sonra Konami, eFootball PES 2021 Mobile'ın ekim ayı sonunda mobil platformlara geleceğini söylemişti. Nitekim, Pro Evolution Soccer serisinin geliştiricisi sözünde durdu.

EFOOTBALL PES 2021 MOBİLE ÇIKTI

Konami, eFootball PES 2021 Mobile'ı iOS ve Android kullanıcıları için yayınladı. Böylece oyun, her iki platformda indirilmeye hazır hale geldi. Oyunu indirip oynamaya başlamak artık mümkün. iOS için 1,7 GB büyüklüğündeki eFootball PES 2021 Mobile, tıpkı standart sürüm eFootball PES 2021 gibi oyuncu, takım ve menajer güncellemelerini beraberinde getiriyor. Ayrıca efsane oyuncular da bu mobil oyunda mevcut.

EFOOTBALL PES 2021 MOBİLE NASIL İNDİRİLİR?

eFootball PES 2021 Mobile'ı indirmek son derece basit. iOS için App Store'a giderek, Android için ise Google Play Store'a ulaşarak oyunu indirebilirsiniz. Oyun 1,7 GB büyüklüğünde olduğu için Wi-Fi'ye bağlanmış olmanız oldukça önemli.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı' 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı'
Türkiye'den çıkan mobil oyunlar için ilgi çeken rapor!Türkiye'den çıkan mobil oyunlar için ilgi çeken rapor!
4 milyonluk çekilişe saatler kaldı!4 milyonluk çekilişe saatler kaldı!
En Çok Okunan Haberler
Bomba sözler! 'Enes Batur bana aşık'
Bomba sözler! 'Enes Batur bana aşık'
Ateşkes 5 dakika sürdü! Aliyev kameraların karşısına geçti
Ateşkes 5 dakika sürdü! Aliyev kameraların karşısına geçti
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Ölümle tehdit edilmişti! Harekete geçti
Ölümle tehdit edilmişti! Harekete geçti
CHP'li İlayda Kılınç'a disiplin soruşturması!
CHP'li İlayda Kılınç'a disiplin soruşturması!
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
İşte merakla beklenen tarihsel yapımın sistem gereksinimleri!
İşte merakla beklenen tarihsel yapımın sistem gereksinimleri!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Futbolseverlerin beklediği yapım yayınlandı!
Futbolseverlerin beklediği yapım yayınlandı!
Ekim ayının ücretsiz yapımları belli oldu!
Ekim ayının ücretsiz yapımları belli oldu!
Futbolseverlerin beklediği müjde geldi!
Futbolseverlerin beklediği müjde geldi!
Diğer Haberler
Hearthstone ekibi ile Darkmoon Panayırı Dehşeti üstüne
Hearthstone ekibi ile Darkmoon Panayırı Dehşeti üstüne
Minecraft Java sürümü için Microsoft hesabı zorunluluğu geliyor!
Milyonlarca kullanıcısı var! Tepki çeken karar
Türkiye merkezli üretilen oyunlar beğeniliyor
Türkiye'den çıkan mobil oyunlar için ilgi çeken rapor!
Epic Games Store haftanın ücretsiz oyunları belli oldu!
Toplam değerleri 74 TL! Artık ücretsizler
PlayStation 5 ön siparişleri bazı mağazalarda başladı! İşte fiyatı
PS5 Türkiye'de ön siparişe açıldı! İşte fiyatı
Amazon Luna oyunseverler için teste başladı
Amazon'dan GeForce Now'a rakip!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.