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eFootball PES 2022 ne zaman çıkacak? PES 2022 Mobile çıkış tarihi

02.11.2021 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PES 2022'nin çıkış tarihi futbol ve sporseverler tarafından merakla bekleniyor. PES oyunlarını özellikle gençler yakından takip ediyor ve oynuyor. PES 2022 olarak çıkması beklenen oyun eFootball adıyla piyasada olacak. Peki eFootball PES 2022 ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...

eFootball PES 2022 ne zaman çıkacak? PES 2022 Mobile çıkış tarihi

PES 2022 Mobile Konami tarafından geliştiriliyor ve yayımlanıyor. Oyun ve futbolseverlerin gözleri PES 2022'nin çıkış tarihine ilişkin yapılacak açıklamaya çevrilmiş durumda. PES 2022, futbol oyunları serisinin beklenen son oyunu. İşte merak edilenler...

EFOOTBALL PES MOBILE 2022 NE ZAMAN ÇIKACAK?

1969'da kurulan Konami şirketi ağırlıklı olarak bir ürün distribütörü, video oyunu geliştiricisi ve yayıncısı olarak faaliyet gösteriyor. Japonya merkezli Konami tarafından yapılan açıklamada Pes 2021 Mobile'in eFootball PES 2022'ye güncelleneceği belirtilmişti. eFootball Mobile, mevcutta bulunan PES 2021 uygulamasının güncellemesiyle çıkış yapacak. Mevcut mobil kullanıcılar ise oyun içi varlıklarının bir kısmını eFootball PES 2022'ye taşıyabilecekler.

PES 2021 Mobile'de Schalke, Roma, Lazio, Celtic, Rangers, Zenit'in lisansları vardı, ancak eFootball için geri dönüp dönmeyecekleri henüz net değil. eFootball PES 2022'nin, 11 Kasım Perşembe günü iOS ve Android cihazlara çıkış yapacağı tahmin ediliyor.


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