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Efsa'nın hayatı filim olacak! Yapımcılardan teklifler geliyor...

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 07:42 | Son Güncelleme

Türkiye’de ilk kez, iki yıl önce boşandığı eşi tarafından öldürülen Esra Gövem’in ailesi, ‘katilin soyadı torunumuzun nüfusundan silinsin” talebiyle mahkemeye başvurdu. Yapımcılar film teklifinde bulundu.

Efsa'nın hayatı filim olacak! Yapımcılardan teklifler geliyor...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 29 Mayıs 2016 tarihinde, hakkında koruma kararı bulunan 24 yaşındaki Esra Gövem, bir süre önce boşandığı eşi Tolga Yavaşer (25) tarafından iki yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü.

Olaydan sonra genç kadının ailesi, 4 yaşındaki torunlarının nüfusundan katil babanın adı ve soyadının silinmesi için mahkemeye başvurdu. Bu gelişme, film yapımcılarının dikkatinden kaçmadı.

YAPIMCILAR ARADI

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; ailenin yakını olan ve davalarını takip eden Sinem Irgat, aileye film tekliflerinin yapıldığını söyledi.

Mahkemenin cinayet işlendiği tarihte 2 yaşındaki olan Efsa'nın velayetini annesi Ferda Gövem'e verdiğini belirten Irgat, "Cinayet, katil koca Tolga Yavaş'ın mahkemenin hafta sonlarında görebilmesine izin verdiği kızı Efsa'yı almak için gittiği sırada işlendi. Bu acı olay ve ailenin aldığı, "katil babanın soyadının silinmesi" kararı, yazılı ve görsel basında art arda haber yapılınca senaristler ve yapımcıların ilgisini çekti.

Şu ana kadar iki yapımcı küçük Efsa'nın hayatını film yapmak için bizimle görüştü. Önümüzdeki ay kapsamlı ve geniş bir görüşme yapıp gerekli yasal izinler için başvuracağız. Onay alındıktan sonra da küçük Efsa'nın hayatı film olacak. Bunun için çalışmalar devam ediyor. Filmin geliri Efsa'nın eğitimi için kullanılacak" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
efsa Balıkesir esra gövem

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
O ne ki kız yine kendi babasının soyadını taşıyor ben babamın katilinin soyadını yaşıyordum ve mahkeme kararı ile adımı soyadımı değiştirdim.
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