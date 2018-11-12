Efsane çizgi roman yazarı Stan Lee hayatını kaybetti! (Stan Lee kimdir?)

Son dakika haberine göre Stan Lee, 95 yaşında hayatını kaybetti. Stan Lee, Spider-Man, Fantastic Four, X-Man ve Iron Man gibi ünlü çizgiroman karakterlerini çıkarmıştı.

STAN LEE KİMDİR?

Spider-Man, Fantastic Four, X-Man, Iron Man gibi onlarca efsanevi çizgiromanın yaratıcısı olan Amerika’lı çizgiroman yazarı, editörü, yayıncısı ve yapımcısı. Stan Lee ufak bir yayın sektörü olan çizgiromanın büyümesini, uluslararası bir yapıya kavuşmasını sağlamanın yanı sıra, çizgiromanlar üzerinde sansür baskısı oluşturan Comics Code Authority’nin politikalarını değiştirmesini sağlayarak sektörün gelişmesinde önemli adımlara imza atmıştır.

Stan Lee ya da doğum adıyla Stanley Martin Lieber, 28 Aralık 1922 tarihinde, New York, Amerika’da dünyaya geldi. DeWitt Clinton Lisesi’nde okuyan Lee, bir yandan da yerel iş yerlerinde ofisboyluk yapıyor ve gazete dağıtımlarıyla uğraşıyordu. Yaşıtlarına oranla erken sayılabilecek bir yaşta, 1939 yılında liseden mezun oldu ve iş hayatına katıldı.

Amcası Robbie Solomon’un yardımı ile, ileride Marvel Comics’in temelini oluşturacak olan ve Martin Goodman editörlüğünde çalışan Timely Comics’in pulp eserler çıkartan kısmına giren Lee, buradaki ilk yıllarında ofisteki ufak işleri yürütse de, 1941 yılında ilk kez bir çizgiroman ile okuyucuların karşısına çıkma fırsatı buldu; Captain America. İleriki yıllarda efsane haline gelecek olan çizgiromanın 3. sayısında kendisine yer edinen Stanley Martim Lieber; ön adını ikiye bölerek Stan Lee olarak kullanarak ileride resmi adı olacak lakabını bu eserde ilk defa kullandı. Aynı yılın sonlarında, tamamen kendisine ait ilk süper kahraman karakterini yarattı; Destroyer.