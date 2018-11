Efsane çizgi roman yazarı Stan Lee hayatını kaybetti! (Stan Lee kimdir?)

Lee, 1995 yılında Jack Kirby Hall of Fame’e kabul edildi, 2008 yılında ise sinema dünyasının efsanevi isimlerinin yer aldığı Hollywood Walk of Fame’e adı kazınarak ölümsüzleşti. National Medal of Arts ve Scream Awards’ın da içinde bulunduğu pek çok ödülün sahibi olan Lee’nin adına, 2 Ekim 2009 tarihinde, Los Angeles ve Long Beach şehirlerinde Stan Lee Günleri düzenlendi.

Yazdığı pek çok çizgiromanda kendisini de hikayenin içine, genellikle arka plan arvel’in pek çok film projesinde de figüran olarak oynayarak beyaz perdenin izleyicilerine sürprizler hazırladı.

2007 yılında gerçekleşen Comic-Con International etkinliğinde, Marvel Legends yazarın aksiyon figürünü piyasaya sunarak koleksiyonerlere en sevilen yazarlardan birisini koleksiyonlarına katma şansını sundu.

Seçme Eserleri; Spider Man, The Avangers, Captain America, Daredevil, The Fantastic Four, Journey into Mystery, Ravage 2099, The Silver Surfer, Solarman, Strange Tales, The Mighty Thor, The X-Man.