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'Efsane Cuma'nın hızına kargolar yetişemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 17:35 | Son Güncelleme

Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL DHA Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel "Geç teslimat şikayetleri alıyoruz ancak bu da normal.

Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL DHA
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel "Geç teslimat şikayetleri alıyoruz ancak bu da normal. Çünkü kargoların da bir yapısı var. Yılın bir iki günü için yeni bir teşkilat kurmaları da imkansız. İnternet üzerinden alışveriş yapan tüketicilerin de bu dönemde sabırlı olmaları gerekiyor" dedi.
Dünya'da her yıl Kasım aynın son Cuma günü başlayan firma indirimleri Türkiye'de de büyük ilgi görüyor. Bu indirimlerde internet üzerinden alış veriş yapanlar sebebiyle kargo şirketleri ise yoğunluk yaşıyor. Teslim edilmeyi bekleyen kargolar dükkanların dışına taşıyor.

"ARALIĞIN İLK HAFTASI NORMALE DÖNECEK"
Her yıl dünya çapında 29 Kasım günü yapılan indirimler, Türkiye'de 'Efsane Cuma, Muhteşem Cuma' gibi isimlerle yer buldu. Bu günlerde yaşanan yoğunluğun kargo firmalarına da yansıdığını belirten Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, “Geç teslimat şikayetleri alıyoruz ancak bu da normal. Çünkü kargoların da bir yapısı var. Yılın bir iki günü için yeni bir teşkilat kurmaları da imkansız. İnternet üzerinden alışveriş yapan tüketicilerin de bu dönemde sabırlı olmaları gerekiyor. Bir hafta 10 güne varan bekleme süreleri oluyor. Sağlıklı bir kargo sisteminde yanlış bir paket alamamanız lazım. Normalde 100 kamyon çıkış yapan bir anda 500 kamyon çıkış yapıyor. Bunun dağıtımında gecikmelerin olması da gayet normal. Ek vardiyalarla bu kapatılmaya çalışıyor ama yetersiz kalıyor. İki üç günden bir hafta 10 günlere çıktığı konusunda verilerim var. Aralık'ın ilk haftasından itibaren de normale dönecek" diye konuştu.
Geçen yıl yapılan indirimdeki ilgiden dolayı bu yıl da beklentinin yüksek olduğunu ifade eden Öncel, “Bugün mağazalarda yoğun alışveriş bekliyoruz. Bu indirim Cuma, Cumartesi günü de devam edecek. Kasım ayının başında 11.11 etkinliği vardı. Kasım ayı tüketici açısından önemli indirimlere sahne olan bir ay oldu. Uzun süren indirim süreleri şirketlerin yapılarını olumsuz etkiledi. Geçen yılın Efsane Cuma etkinliği ile kredi kartıyla yapılan harcama tutarı 3.4 milyar lira. Bunun yaklaşık 950 milyonu internet alışverişinden gelmiş. Bu yıl bu rakamı 5 milyar olarak bekliyoruz. Kredi kartı harici nakit satışlarla birlikte bu rakamın 6-6.5 milyar civarında olacağını tahmin ediyoruz" dedi.
İndirim günlerinden faydalanan vatandaşlardan kimisi kargo sorunu yaşarken kimi ürünleri vaktinde aldığını belirtti.
Mehmet Ali Birlik, “Kargom erken geldi. Şansıma sanırım. Ama normalde 1-2 sürer, ben 3-4 gün içinde teslim aldım" dedi
Emre Burulday, “Ailem İzmir'de yaşıyor. Bana kargo göndermek istediler ancak yoğunluktan dolayı kargom bir haftadır bana ulaşmadı. Yoğunluktan dolayı biraz gecikme olacağını söylemişler ama bu gecikme bir haftayı buldu" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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