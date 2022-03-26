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Efsane davulcu hayranlarını yasa boğdu! Taylor Hawkins kimdir? Taylor Hawkins neden öldü? Taylor Hawkins'in ölüm sebebi ne?

26.03.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taylor Hawkins’in yaşamını yitirdiği açıklandı. Dünyaca ünlü ABD’li rock grubu Foo Fighters’ın davulcusu ve vokalisti Taylor Hawkins'in ani ölümü hayranlarını yasa boğdu. Ünlü davulcu Taylor Hawkins'in ölüm haberi Foo Fighters’ın resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Taylor Hawkins ölüm haberinden sonra ünlü müzisyen hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte Taylor Hawkins hayatına dair detaylar!

Efsane davulcu hayranlarını yasa boğdu! Taylor Hawkins kimdir? Taylor Hawkins neden öldü? Taylor Hawkins'in ölüm sebebi ne?

Ünlü rock müzik grubu Foo Fighters'ın davulcusu Taylor Hawkins hayatını kaybetti. Müzisyenden gelen bu üzücü haberin ardından sanat dünyası yasa boğuldu. Taylor Hawkins'in ölüm haberinden sonra sanatçı hakkında merak edilenler her detay araştırılmaya başlandı. Dünyaca ünlü müzisyenin özel hayatı ve neden öldüğü en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Grubun Güney Amerika’da turnede olduğu ve pazar günü Arjantin’deki San Isidro’da sahneye çıktığı ve geçtiğimiz gün de Kolombiya’da sahneye almayı planladıkları belirtildi. Taylor Hawkins hakkında merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

TAYLOR HAWKINS KİMDİR?

Ünlü müzisyenin tam adı Oliver Taylor Hawkins'dir. Müzisyen, 17 Şubat 1972 yılında dünyaya geldi. Çocukluğu California'da geçen Taylor Hawkins, Kurt Cobain ile birlikte Nirvana'da da yer aldı. Foo Fighters'tan önce Taylor Hawkins and the Coattail Riders, Coheed and Cambria ve Anyone gruplarında da yer aldı. Dünyaca ünlü rock grubu Foo Fighters'ın davulcusu Taylor Hawkins'ten kötü haber geldi. ABD'de bulunan ünlü sanatçının yaşamını yitirdiği açıklandı.

TAYLOR HAWKINS NEDEN ÖLDÜ?

Foo Fighters’ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, “Müzikal ruhu ve bulaşıcı gülümsemesini sonsuza dek bizimle yaşayacak” denildi. Hawkins’in Kolombiya’da kaldığı otel odasında ölü bulunduğu açıklandı. Twitter üzerinden paylaşılan açıklamada ise, “ Eşi, çocukları ve ailesiyle ve bu tahmin bile edilemez zor zamanlarda ailesinin mahremiyete ihtiyacı var. Buna önem vermenizi rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı. Taylor Hawkins'in ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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