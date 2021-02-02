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Efsane dizi '7 Numara'nın oyuncuları Volkan Girgin ve Sedef Pehlivanoğlu gerçek hayatta da evliymiş

02.02.2021 11:09 | Son Güncelleme:
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Efsane dizi '7 Numara'nın oyuncuları Volkan Girgin ve Sedef Pehlivanoğlu gerçek hayatta da evliymiş

Bir döneme damga vuran ve 7'den 70'e herkesin severek izlediği dizi 7 Numara'da, iki aşığı canlandıran Volkan Girgin ile Sedef Pehlivanoğlu'nun gerçek hayatta evli oldukları ortaya çıktı.

2000-2003 yılları arasında TRT'de yayınlanan Yedi Numara dizisinin tekrarları büyük ilgi görüyor.

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Dizide Recep Ballıoğlu ve Meryem karakterini canlandıran Volkan Girgin ile Sedef Pehlivanoğlu'nun gerçek hayatta evli oldukları ortaya çıktı.
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Dizide rol gereği nişanlı olan Recep Girgin (Recep) ve Sedef Pehlivanoğlu'nun (Meryem) gerçek hayatta evli olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı.

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İkili, uzun yıllardır kamera arkasında yer almayı tercih ediyor.

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Girgin ve Pehlivanoğlu'nun mütevazı bir hayatı var. Çiftin çocukları bulunmuyor.
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47 yaşındaki Volkan Girgin, uzun yıllardır senaristlik yapıyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne guzel diziydi. Hala gozlerim dolar. Guzel insanlar, guzel iliskiler. Simdiki diziler ile karsilastirilamaz bile. Bu diziyi yazan oynayan yayinlayan herkese cok tesekkur ederim. Iyi ki onlari tanidik

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