Efsane dizi '7 Numara'nın oyuncuları Volkan Girgin ve Sedef Pehlivanoğlu gerçek hayatta da evliymiş

2000-2003 yılları arasında TRT'de yayınlanan Yedi Numara dizisinin tekrarları büyük ilgi görüyor.

Dizide Recep Ballıoğlu ve Meryem karakterini canlandıran Volkan Girgin ile Sedef Pehlivanoğlu'nun gerçek hayatta evli oldukları ortaya çıktı.



Dizide rol gereği nişanlı olan Recep Girgin (Recep) ve Sedef Pehlivanoğlu'nun (Meryem) gerçek hayatta evli olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı.

İkili, uzun yıllardır kamera arkasında yer almayı tercih ediyor.

Girgin ve Pehlivanoğlu'nun mütevazı bir hayatı var. Çiftin çocukları bulunmuyor.



47 yaşındaki Volkan Girgin, uzun yıllardır senaristlik yapıyor.

