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Efsane dizi Kanıt’ın yönetmeni ve senaristinden yepyeni bir polisiye macera

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.06.2019 14:34 | Son Güncelleme

İlk bölümünden itibaren büyük hayran kitlesine ulaşan, her bölümü defalarca izlenen Kanıt dizisi, hayranların yoğun isteği üzerine sinema filmi haline getirildi.Dizinin olduğu gibi 4525 Kusursuz Cinayet isimli filmin de yönetmenliğini Biray Dalkıran üstlendi.

Efsane dizi Kanıt’ın yönetmeni ve senaristinden yepyeni bir polisiye macera

İlk bölümünden itibaren büyük hayran kitlesine ulaşan, her bölümü defalarca izlenen Kanıt dizisi, hayranların yoğun isteği üzerine sinema filmi haline getirildi.
Dizinin olduğu gibi 4525 Kusursuz Cinayet isimli filmin de yönetmenliğini Biray Dalkıran üstlendi. Görüntü yönetmenliğini Cihan Kahraman’ın yaptığı filmde başrolleri Mehmet Baştürk ve Gökhan Mumcu paylaşıyor.
Film, sosyal medya fenomenlerinin seri cinayetlere kurban gittiği olaylar zincirini konu alan senaryosuyla izleyicisini çok şaşırtacağa benziyor. 100. bölümünde ani bir final ile hayranlarını üzerek izleyicisine veda eden “Kanıt” ın, uzun süredir birçok televizyon kanalında yeniden ekrana geleceği konuşuluyordu.
Yönetmen Biray Dalkıran “İlk bölümünden itibaren büyük bir hayran kitlesine ulaşan ve izleyicisini adeta ekranlara kilitleyen Kanıt Dizisi için sosyal medyadan her gün yüzlerce mesaj alıyordum. Sevenlerimizin bu taleplerini daha fazla geri çeviremezdik, senarist Ahmet Saatçioğlu , değerli aktörler Mehmet Baştürk ve Gökhan Mumcu ile bir araya gelerek yepyeni bir polisiye için kolları sıvadık” şeklinde konuştu.
Filmin başrol oyuncusu Mehmet Baştürk film ile ilgili "oynarken keyif aldığım ve bu keyfi seyircinin de izlerken yüzde 100 alacağına inandığım bir film geliyor." dedi.
Mehmet Baştürk "45 25 kusursuz cinayette bu sefer adaşım Mehmet karakterini canlandırıyorum. Mehmet, asayiş büroya yeni atanmış genç bir komiser. Başkomiser Yavuz’un yardımcısı. Gençliğinin vermiş olduğu asiliğinin yanı sıra asabi, deli dolu, kanı kaynayan yerinde duramayan bi karakter. Hani imkan verseler şehirdeki bütün adli vakalara kendi gidecek" dedi ve ekledi: “Filmde bir değil birden fazla cinayet mevcut ama her cinayet çözüm anlamında diğerinden daha karışık. Bu yüzden de kusursuz cinayet.”
Emniyet müdürlüğü cinayet masasından Mehmet ve Yavuz baş komiserlerin bir seri katilin peşine düştüğü Kusursuz Cinayet isimli filmde “Kanıt” dizisinin “Kusursuz cinayet yoktur” sloganı bir kez daha hayat bulacak. Çekimleri tamamlanan film çok yakında vizyonda.

Efsane dizi Kanıt’ın yönetmeni ve senaristinden yepyeni bir polisiye macera

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