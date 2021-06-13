Efsane dizi Zerda'nın yıldızı Ece Uslu son haliyle dikkat çekti

Zerda dizisinin Yavuz Bingöl ile birlikte başrol oynayan Ece Uslu'nun yıllar içerisindeki şaşırtan değişimi dikkat çekiyor.

İlerleyen yaşına rağmen, ilk günkü güzelliğini koruyan Ece Uslu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Takipçileri Uslu'nun paylaşımlarına "Yıllar geçtikçe gençleşiyorsun" şeklinde yorumlar yaptı.

ECE USLU KİMDİR?

9 Eylül’de doğan Ece Uslu. İzmir Devlet Tiyatrosu’nda bale ve müzik sınavlarını denedi. 14 yaşındayken 1988 yılında annesi ile birlikte İstanbul’a taşındı. İstanbul'a gelince iki sene Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları’na devam etti. Liseye Türk Koleji, Eseniş ve Evrim kolejlerinde devam etti. Aynı zamanda Ferhan Şensoy Nöbetçi Tiyatrosu’nda bir sene boyunca oyuncu olarak çalıştı.



Lise yıllarından itibaren Başak Gürsoy mankenlik ajansına bağlı olarak beş sene boyunca fotomodellik ve reklam oyunculuğu yaptı.

1989 yılında “İz Peşinde” adlı dizi ile oyunculuk kariyeri başladı. 1991 yılında, Kadir İnanır’ın başrolünü oynadığı “Ah Gardaşım” filmi ile sinemaya başlamış oldu.

İlk başrolünü ise 1993 yılında “Kıvılcım” adlı filmde bir üniversite öğrencisini canlandırarak Tarık Tarcan ile paylaştı. 1994 yılında “Yalancı” adlı sinema filminde Mehmet Aslantuğ ile birlikte rol aldı.