Efsane güreşçi Ahmet Taşçı: Yuhaladılar, üçüncü kemerden oldum (Tekrar)

Ergün AYAZ/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Tarihi Kırkpınar güreşlerinin efsane güreşçisi Ahmet Taşçı, "Kırkpınar güreşlerinden 2 altın kemerle döndüm. 1999 ve 2000 yıllarında birinci oldum. 2001 yılında seyirciler yuhalayınca bıraktım. Bu şekilde üçüncü altın kemerden oldum" dedi.

Karamürselli efsane güreşçi Ahmet Taşçı, Karamürsel Belediyesi Levent Erdoğan Spor Kulübü'nde yeni güreşçiler yetiştiriyor. Ahmet Taşçı, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ile birlikte denize girerken, çimenlerin üzerinde de birlikte yağlanarak güreş tuttu. Güreşe başladığı yıllarda hedefinde başpehlivanlık olduğunu söyleyen Ahmet Taşçı, "Güreşmeye Karamürsel'de Kadir Birlik ustanın yanında başladım. Karamürsel'de ben başladığımda bir altın kemer sahibi Aydın Demir vardı. Aydın Demir'in de çırağı Kadir Birlik. O dönemde Aydın Demir bu işi bırakmıştı. Tabi hedefimizde başpehlivan olmak vardı. Bu yüzden büyük ortadan başladım. 1985 yılında Edirne'de ilk turda yenildim ama bir sonraki yıl Kırkpınar'a ikinci gidişimde büyük orta birincisi oldum. Oradan başaltına terfi ettim. 1987 yılında başaltı birincisi oldum ve oradan başa terfi ettim. 1988'de baş beşincisi oldum. 1989'da baş üçüncüsü, 1990'da birinci, 1991'de birinci, 1992'de birinci olarak bir altın kemer sahibi oldum. 1993'te dördüncü kez birinci olduktan sonra 1994 yılında finalde çok yuhaladılar. Ben de rakibimin elini kaldırarak maçı bıraktım. Sonra 1995, 1996 ve 1997 yıllarında tekrar birinci olarak ikinci altın kemeri aldım. Yoluma devam ederken 1998 yılında yine çok yuhaladıkları için yine finalde maçı bıraktım. 1999 ve 2000 yıllarında da yine birinci oldum. 2001 yılında seyirciler yine yuhalayınca, yine bıraktım. Bu şekilde üçüncü altın kemerden oldum. Böyle bir güreş hayatımız oldu" dedi.

'BENİM KADAR ALTIN KEMER SAHİBİ OLAN ŞU ANDA YOK'

Ahmet Taşçı, yağlı güreşlerde kendisinin kadar altın kemer sahibi olan kimse bulunmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar Edirne'den 2 altın kemerim, Antalya Elmalı'dan 1 altın kemerim, Antalya Kemer'den altın kemerim, Kağıthane'den altın kemerim, Kocaeli Büyükşehir'den altın kemerim, Balıkesir Kurtyeri Güreşleri'nden 2 altın kemerim, Ankara Büyükşehir'den altın kemerim, Tokat Pazar'dan altın kemerim var. Tam bilmiyorum ama bir 10-15 tane altın kemerim var. Arada unuttuklarım var. Benim kadar altın kemer sahibi olan şu anda yok. Kırkpınar'da Cumhuriyet tarihinin rekortmeniyim. Kırkpınar'da Cumhuriyet tarihinde altın kemer alan 4 kişi var. Birincisi Ordulu Mustafa Bük, ikincisi Karamürselli Aydın Demir, üçüncüsü Denizlili Hüseyin Çokal, dördüncüsü de benim. Ama bende iki tane var. Bugüne kadar 4 kişiye 5 altın kemer çıkmış geçtiğimiz yüzyılda Edirne'den."

Kurallar gereği Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ebedi altın kemerin sahibi olmak için 3 kez üst üste başpehlivan olmak gerekiyor.

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